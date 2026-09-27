Ормуз остался под замком

Ирану и США не удалось договориться о разблокировании Ормузского пролива в ходе кулуарных переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вопреки усилиям региональных посредников. Президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана, касающийся открытия пролива. Иран, в свою очередь, заявил, что не откажется от своих требований: прекращения морской блокады иранских портов, разморозки активов и отмены санкций в отношении экспорта иранской нефти. Наблюдатели опасаются новой эскалации конфликта между Ираном и США и того, что судоходство в Ормузском проливе так и не придет в норму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

О неприемлемости предложений иранцев, которые глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее направил через катарских посредников спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, Дональд Трамп заявил 26 сентября на полях Генассамблеи ООН.

«Я отвергаю их сделку»,— отрезал американский президент, добавив, что у США уже и так «полный контроль» над Ормузским проливом, где проходит «огромное количество нефти».

По мнению Трампа, Иран выступил с предложением об урегулировании конфликта только потому, что «ужасно и сокрушительно проигрывает» в военных действиях против США.

В соответствии с представленным американцам планом Ирана за семь дней стороны должны прекратить боевые действия на всех фронтах, включая Йемен, Газу и Ливан, после чего Иран полностью восстановит гражданское коммерческое судоходство в Ормузском проливе, а затем США и Иран официально сядут за стол переговоров, в том числе чтобы обсудить иранскую ядерную программу.

Отказ Штатов от этих условий в Тегеране восприняли довольно спокойно.

«Первую реакцию мы увидели от президента США, но от посредников нам пока ничего не поступало»,— написал господин Аракчи в своем Telegram-канале 27 сентября, добавив, что Тегеран ждет окончательного мнения Вашингтона по поводу иранских предложений на бумаге.

«Конечно, президент США произносил как хорошие слова, так и много противоречивых заявлений, что, к сожалению, мы слышим от него часто»,— добавил министр. По его словам, Тегеран не отступит от выдвинутых условий, и эти условия не новы: все они были заложены в так называемом Исламабадском меморандуме о взаимопонимании с Ираном, подписанном сторонами в середине июня.

Перед тем как покинуть Нью-Йорк, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в интервью CBS, что семидневный план был напрямую согласован с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, а также сообщил, что в рамках этого соглашения Тегеран был готов открыть свои ядерные объекты для международных инспекторов ООН, от чего отказывался ранее. «Мы не выбирали войну»,— подчеркнул господин Пезешкиан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке призвал стороны вернуться к исполнению Меморандума о взаимопонимании. «Исламабадский меморандум — это была честная сделка, как принято говорить. И раз подписали ее на высшем уровне, ну, наверное, осознанно это сделали, и тогда почему к ней не вернуться?" — задался вопросом российский министр.

В мире нарастают опасения нового витка эскалации между Ираном и США.

По информации газеты The Wall Street Journal, в частных беседах Дональд Трамп считает вполне вероятным возобновление авиаударов по Ирану и склоняется к силовому решению конфликта. Однако, по словам источников газеты, взгляды американского президента могут измениться в зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. А на их исход влияет в том числе цена бензина на американских бензоколонках, которая значительно выросла после начала военной операции США в Иране и закрытия Ормузского пролива семь месяцев назад.

Несмотря на заявления господина Трампа о том, что через пролив до сих пор проходит «огромное количество нефти», данные компаний по отслеживанию судоходства свидетельствуют об обратном.

Британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщило на днях, что трафик коммерческого судоходства в Ормузском проливе сократился по сравнению с довоенным временем на 75%. Ведомство зафиксировало 43 инцидента с ракетно-артиллерийскими ударами по судам в Ормузском проливе начиная с 6 июля, причем 26 из них произошли на южном оманском маршруте, который сейчас находится под контролем США.

Не добавляет оптимизма и ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе: на днях йеменские хуситы предприняли наступательную операцию против правительства Йемена, прервав четырехлетнее перемирие и фактически заблокировав этот участок.

Все это сопровождается ударами по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, для властей которой путь через Баб-эль-Мандебский пролив был запасным вариантом на случай закрытия Ормуза ( нефть к портам Красного моря доставляется по трубопроводу Восток—Запад).

Ксения Байгарова