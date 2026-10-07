На агропромышленной выставке в Екатеринбурге представят продукцию 200 компаний
08.10.2026, 01:47
Представители 200 предприятий из 22 регионов России и шести стран презентуют свою продукцию на полях XIV Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа (УрФО), которая пройдет 27-29 октября в международно-выставочном комплексе (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо». Как сообщили в уральском полпредстве, событие посетят губернаторы, чиновники из Минсельхоза России и полпред президента Артем Жога.
В рамках выставки проведут 35 мероприятий с участием 185 экспертов, включая подведение итогов аграрного сезона 2026 года. «Единая площадка с синергией выставок "Агропром Урал", InterFood Ural, FoodTech Ural и Translogistica Ural удваивает выбор партнеров: товары и оборудование для сельского хозяйства, продукты питания и напитки, а также упаковка и оборудование для них, и логистические услуги»,— пояснили организаторы.
Межрегиональная агропромышленная выставка проводится с 2010 года под патронатом полпреда президента в УрФО и при поддержке глав всех шести регионов округа, в 2026 году выставка пройдет в Екатеринбурге в шестой раз. В 2025 году событие посетили около 5 тыс. человек. Участие в ней приняли представители 300 компаний из 35 регионов страны, Беларуси, Казахстана и Китая. Артем Жога тогда сообщил на открытии о росте урожая по всем основным культурам на Урале в 2025 году и отметил достижения 21 сотрудника агропромышленной отрасли. Также на выставке выбрали лучшие продукты предприятий.