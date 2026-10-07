Летом на Кубани и Дону интерес к установке газа на авто год к году вырос на 35%
07.10.2026, 20:45
Летом 2026 года спрос на установку метанового газобаллонного оборудования в Краснодарском крае и Ростовской области вырос в среднем на 35% год к году. Об этом «Review. Юг России» сообщили в ООО «Газпром газомоторное топливо». По итогам первого полугодия Дон занял первое место в России по объемам переоборудования транспорта на газомоторное топливо, Кубань — второе.
«Ограничений на отпуск метана нет. Производственная мощность автомобильных газозаправочных станций (АГНКС) сети "Газпром" в Краснодарском крае превышает 200 млн куб. м газа в год, в Ростовской области — 155 млн куб. м. При этом средняя загрузка АГНКС составляет около 28%»,— сообщили в компании.
Дилеры отмечают повышенный интерес покупателей к машинам с более низким расходом топлива. Так, управляющий директор дилерского центра «Центр» Александр Сквирский рассказал, что во время перебоев с бензином наиболее заметно вырос спрос на гибриды. «Электромобили тоже сохраняют положительную динамику, однако имеют более умеренные темпы роста»,— добавил он.
Как писал «Ъ-Кубань», в июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Краснодарском крае снизились на 8,2% к июню и на 19,6% год к году. Всего в июле на Кубани реализовали 4,3 тыс. новых авто, за семь месяцев — 30,6 тыс. (–1% год к году).
Одной из причин снижения июльских продаж участники рынка называют перебои с поставками бензина. По оценке руководителя дилерского центра «Атлас BMW» Виктора Домрачева, топливный кризис привел к снижению спроса на бензиновые автомобили на 30–40%.
Подробнее о влиянии топливного кризиса на авторынок Кубани и Дона — читайте в материале «Review. Юг России» «Рынок электризуется».