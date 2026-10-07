Летом на Кубани и Дону интерес к установке газа на авто год к году вырос на 35%

Летом 2026 года спрос на установку метанового газобаллонного оборудования в Краснодарском крае и Ростовской области вырос в среднем на 35% год к году. Об этом «Review. Юг России» сообщили в ООО «Газпром газомоторное топливо». По итогам первого полугодия Дон занял первое место в России по объемам переоборудования транспорта на газомоторное топливо, Кубань — второе.