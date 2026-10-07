На Кубани продажи новых легковых машин в июле снизились почти на 20% год к году
07.10.2026, 16:59
В июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Краснодарском крае снизились на 8,2% в сравнении с июнем и на 19,6% год к году. Всего в июле на Кубани было реализовано 4,3 тыс. новых авто, за семь месяцев — 30,6 тыс. (–1% год к году), подсчитали для «Review. Юг России» в аналитическом агентстве «Автостат».
Одной из причин снижения июльских продаж участники рынка называют перебои с поставками бензина. По оценке руководителя дилерского центра «Атлас BMW» Виктора Домрачева, топливный кризис привел к снижению спроса на бензиновые автомобили на 30–40%.
Управляющий директор дилерского центра «Центр» Александр Сквирский отмечает, что часть потенциальных покупателей отложила приобретение машин до стабилизации ситуации. По словам эксперта, снижение клиентского трафика произошло на фоне сокращения спонтанных покупок. «Особенно чувствительным оказался сегмент автомобилей стоимостью свыше 5 млн руб., где решение о покупке и без того принимается дольше»,— говорит он.
На фоне топливного кризиса дилеры зафиксировали повышение спроса на гибриды. Как говорит Александр Сквирский, покупатели рассматривают такие машины как компромисс между бензиновым транспортом и электромобилем: они позволяют снизить расход топлива и не зависят от зарядной инфраструктуры.
Одновременно увеличиваются сроки и стоимость доставки автомобилей. По словам Виктора Домрачева, сроки поставок выросли на две-три недели, а цены — на 20–25%. «Безусловно, рост издержек будет перекладываться в стоимость автомобилей. С учетом снижения спроса прежде всего это приведет к потерям дилерской сети»,— добавляет спикер. По его мнению, сроки поставок продолжат увеличиваться.
Подробнее о влиянии топливного кризиса на авторынок Кубани и Дона — читайте в материале «Review. Юг России» «Рынок электризуется».