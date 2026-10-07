На Кубани продажи новых легковых машин в июле снизились почти на 20% год к году

В июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Краснодарском крае снизились на 8,2% в сравнении с июнем и на 19,6% год к году. Всего в июле на Кубани было реализовано 4,3 тыс. новых авто, за семь месяцев — 30,6 тыс. (–1% год к году), подсчитали для «Review. Юг России» в аналитическом агентстве «Автостат».