Рынок электризуется

Перебои с бензином стали одной из причин снижения продаж новых автомобилей на юге России. Так считают участники рынка, отмечая рост интереса к гибридам и электромобилям. Также зафиксирована тенденция к переводу машин на метан. Дилеры констатируют, что рост логистических издержек делает сроки поставок менее предсказуемыми. По словам экспертов, если ситуация с топливом не улучшится, российский авторынок подстроится под лекала китайского, где процент электромобилей достигает половины рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в Краснодарском крае снизились в июле 2026 года на 8,2% по отношению к июню и на 19,6% — к июлю 2025-го. Всего на Кубани в июле было реализовано 4,3 тыс. новых авто, а за семь месяцев — 30,6 тыс. (1% год к году), подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».

В Ростовской области июльские продажи новых автомобилей практически не изменились. В сравнении с маем они выросли на 7,8%, до 3 тыс. штук. Всего в январе—июле на Дону продали 18,9 тыс. легковушек, что на 12% больше в сравнении с аналогичным показателем 2025 года (16,9 тыс. штук).

Ряд опрошенных «Review. Юг России» экспертов уверен, что топливный кризис, который разгорелся в середине лета, мог серьезно отразиться на продажах авто. Так, по оценке руководителя дилерского центра «Атлас BMW» Виктора Домрачева, в июле проблемы с отсутствием топлива на заправках привели к снижению спроса на бензиновые автомобили на 30–40%. При этом, по словам эксперта, российский авторынок зависит от поставок машин китайского происхождения, а большинство из них оснащено бензиновыми силовыми установками.

«Дизельные легковые автомобили поставляются нам лишь в незначительных количествах из западных стран и Южной Кореи»,— добавляет эксперт.

Для автомобильного рынка Краснодарского края эффект топливного кризиса оказался скорее психологическим, чем ценовым, считает управляющий директор дилерского центра «Центр» Александр Сквирский. «В периоды перебоев с поставками топлива и очередей на АЗС часть потенциальных покупателей заняла выжидательную позицию и отложила приобретение автомобиля до стабилизации ситуации»,— рассказал эксперт.

По его словам, снижение клиентского трафика произошло на фоне сокращения спонтанных покупок. «Особенно чувствительным оказался сегмент автомобилей стоимостью свыше 5 млн руб., где решение о покупке и без того принимается дольше»,— говорит он.

Руководитель отдела маркетинга автосалона «Рольф Автомолл» Рузанна Атанесян отмечает, что покупатели сегодня стали внимательнее оценивать будущие расходы на автомобиль — стоимость топлива, обслуживания и доставки — и чаще сравнивать несколько вариантов перед принятием решения.

Включились в электричество

Александр Сквирский констатирует, что на фоне топливного кризиса самый заметный рост спроса произошел в сегменте гибридов. Потребители, по словам эксперта, воспринимают их как компромисс между привычным бензиновым автомобилем и электрическим транспортом, оценивая возможность значительно сократить расход топлива, не испытывая ограничений, связанных с инфраструктурой зарядных станций. «Электромобили тоже сохраняют положительную динамику, однако имеют более умеренные темпы роста»,— добавляет эксперт.

Как отмечает вице-председатель Ростовского отделения «Опоры России», гендиректор ООО «Центр испытаний и экспертиз» Алексей Березовский, спрос на электромобили вырос с первых дней топливного кризиса. По словам собеседника «Review. Юг России», практически все машины, находившиеся на складах, этим летом были распроданы, а количество заказов увеличилось, несмотря на средний срок доставки около 35 дней. «В такой ситуации гибриды выглядят более универсальным решением, и спрос на них имеет высокий потенциал среди широкого круга покупателей»,— говорит спикер.

Виктор Домрачев полагает, что российские производители оказались не готовы к резкому росту покупательского интереса к электромобилям. При этом, по его словам, прямой импорт таких машин ограничен экспортными требованиями в Китае, более длинной и дорогой логистикой и действующим утилизационным сбором. «Ажиотажный спрос привел к тому, что стоимость электромобилей, доступных для экспорта в Россию, существенно выросла, а подобрать нужную модель стало сложнее»,— говорит господин Домрачев.

Тем не менее, по словам господина Березовского, в Ростовской области и Краснодарском крае покупатели по-прежнему обращают большое внимание на запас хода, возможность зарядки, наличие сервисной инфраструктуры и ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

Рузанна Атанесян тоже отмечает, что люди не отказываются от привычных бензиновых машин. Для многих, по ее словам, важны понятная эксплуатация и отсутствие зависимости от инфраструктуры зарядных станций. «Поэтому сегодня особенно востребованы автомобили, которые дают баланс между расходом, комфортом и предсказуемостью владения»,— говорит автоэксперт.

Метан становится альтернативой

По данным ООО «Газпром газомоторное топливо», летом 2026 года спрос на установку газобаллонного оборудования для метана в Ростовской области и Краснодарском крае год к году вырос в среднем на 35%. По итогам первого полугодия Дон занял первое место среди регионов России по объемам переоборудования транспорта на газомоторное топливо, Кубань — второе.

«Ограничений на отпуск метана нет. Производственная мощность автомобильных газозаправочных станций (АГНКС) сети "Газпром" в Краснодарском крае превышает 200 млн куб. м газа в год, в Ростовской области — 155 млн куб. м. При этом средняя загрузка АГНКС составляет около 28%»,— говорят в компании.

Во время топливного кризиса организация предложила автобусным паркам скидки до 20%, для покупателей новых машин предусмотрела годовой запас бонусов на сумму 50 тыс. руб. Кроме того, компания зафиксировала стоимость топлива в рамках долгосрочных контрактов с перевозчиками. «Ведутся переговоры с финансовыми институтами, по результатам которых юридические и физические лица смогут получить льготный лизинг на покупку оборудования и перевод автомобилей на метан»,— рассказали в ООО «Газпром газомоторное топливо».

Непредсказуемые сроки

В связи с топливным кризисом сроки доставки машин до площадок реализации увеличились, отмечают эксперты. По словам Александра Сквирского, для покупателей это означает снижение доступности автомобилей «здесь и сейчас». «Если ранее многие дилеры могли оперативно перемещать автомобили между складами и регионами, то теперь логистика требует более тщательного планирования»,— рассказывает господин Сквирский.

Как говорит Виктор Домрачев, сроки поставок выросли на две-три недели, а цены — на 20–25%. «Безусловно, рост издержек будет перекладываться в стоимость автомобилей. С учетом снижения спроса прежде всего это приведет к потерям дилерской сети»,— добавляет спикер. По его мнению, сроки поставок продолжат увеличиваться.

Менее предсказуемые сроки поставок — у машин, которые проходят длинную цепочку доставки с использованием нескольких видов транспорта (водного, железнодорожного и автомобильного). При этом рост издержек официальные дилеры пытаются компенсировать за счет оптимизации логистики, формирования складских запасов и работы с наиболее востребованными моделями.

По словам Алексея Березовского, в 2024–2025 годах, в преддверии изменений условий уплаты утильсбора и перестройки логистических маршрутов, многие дилеры стремились максимально загрузить складские площади. Впоследствии они столкнулись со снижением спроса и были вынуждены реализовывать автомобили ниже себестоимости.

«Сегодня большинство дилеров ввозят автомобили под заказ при стопроцентной предоплате. Такая модель сокращает кассовый разрыв и снижает конечную стоимость автомобилей для покупателей»,— говорит господин Березовский.

Рузанна Атанесян тоже замечает, что доставка стала менее предсказуемой. «Раньше клиенту можно было назвать достаточно точный срок, теперь приходится учитывать наличие топлива у перевозчиков, загруженность маршрутов и возможные задержки»,— говорит она. Эксперт отмечает, что топливо остается одной из ключевых статей расходов автотранспортной логистики. При заказе конкретной модели она рекомендует фиксировать условия поставки, итоговую цену, комплектацию и возможные сроки.

Цены не поддаются

Топливный кризис не повлиял на изменения цен на новые автомобили, констатируют участники рынка. По их словам, порядок цен определяют валютный курс, стоимость логистики, объемы поставок и маркетинговая политика производителей. Так, по данным Виктора Домрачева, цены на электромобили выросли за это лето примерно на 10–15%. При сохранении кризисной ситуации с топливом эксперт допускает их дальнейший рост. Еще одним из факторов роста цен он называет возможное снижение субсидии на электромобили российского производства с 925 тыс. до 500 тыс. руб.

Наиболее заметная ценовая динамика у автомобилей со сложной и протяженной логистикой поставок. При этом говорить о едином росте цен некорректно, считает Алексей Березовский. «Покупатель становится более чувствительным к цене: конкуренция между брендами и дилерами усиливается. В результате конечная цена конкретного автомобиля может существенно отличаться от заявленного прайс-листа за счет действующих программ и специальных предложений»,— отмечает эксперт.

В условиях снижения покупательской активности многие бренды усилили программы поддержки продаж, говорит Александр Сквирский. По его словам, появились дополнительные скидки, субсидированные кредитные программы, специальные предложения по трейд-ин и бонусы при покупке автомобилей из старых складских запасов. «Наиболее активно ценовые акции применяются в массовом сегменте китайских брендов, где конкуренция остается очень высокой. Поэтому покупатель сейчас зачастую может приобрести автомобиль по более выгодной цене, чем несколько месяцев назад, несмотря на рост отдельных логистических расходов»,— говорит господин Сквирский.

Он полагает, что спрос до конца текущего года будет формироваться преимущественно за счет граждан, которым автомобиль необходим сейчас, а не тех, кто рассматривает покупку как плановое обновление. «Дилеры продолжат активно бороться за каждого клиента, предлагая индивидуальные условия, программы финансирования и дополнительные преимущества при покупке.

Если во втором полугодии начнут снижаться процентные ставки и стабилизируется ситуация с логистикой и топливным обеспечением, рынок способен довольно быстро восстановить темпы продаж. В противном случае можно ожидать, что объем реализации новых автомобилей на юге останется ниже потенциального уровня, а основная борьба дилеров развернется за перераспределение существующего спроса»,— говорит управляющий директор дилерского центра «Центр».

Алексей Березовский резкого обвала рынка не ожидает, поскольку для многих жителей Ростовской области и Краснодарского края автомобиль остается необходимым средством передвижения. Структура спроса, по мнению спикера, может сместиться в сторону более доступных и экономичных автомобилей.

«Многое будет зависеть от стоимости кредитования, реальных доходов населения, ситуации с поставками и ценовой политики производителей. При стабилизации этих факторов рынок может получить дополнительный импульс уже во втором полугодии. Если же высокая стоимость логистики и топлива сохранится одновременно с дорогим кредитованием, осенне-зимний период, скорее всего, пройдет в условиях умеренного спроса»,— говорит господин Березовский.

Рузанна Атанесян ожидает, что осенью и зимой будет наблюдаться устойчивый спрос на гибриды и на практичные и качественные машины с пробегом, а Виктор Домрачев полагает, что при сохранении перебоев с топливом продажи бензиновых автомобилей сократятся не менее чем на 30%. «В то же время мы увидим начало перестройки российского авторынка под лекала китайского, где доля электромобилей подбирается к 50%. И здесь на первое место выйдет вопрос готовности инфраструктуры к такому объему продаж»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Холодный