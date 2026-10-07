Le Monde: Metro сама обратилась к властям РФ с просьбой о временном управлении
07.10.2026, 20:31
Немецкая группа сети гипермаркетов Metro сама обратилась к властям России с просьбой ввести временное управление над ее российскими активами. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник.
Компания взяла на себя инициативу после передачи российских активов Auchan, Nestle, FM Logistic и «Лемана Про» (бывшая Leroy Merlin) во временное управление. По словам источника, Metro приняла решение «в надежде сохранить больше контроля над своей судьбой».
«Это рискованный шаг. Однако всегда сохраняется возможность мирного урегулирования — продажи бизнеса на более выгодных условиях. Неясным остается лишь то, каких ответных шагов потребует Кремль»,— отметил собеседник Le Monde.
Активы Metro Cash & Carry перешли под управление АО «УК Торг РУС» в конце сентября. Организация была создана 8 сентября Йоханнесом Толаем, который занимает должность гендиректора Metro в России с 2023 года. В самой торговой сети объяснили решение о введении временного управления «необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов».