Владимир Путин передал российский бизнес Metro топ-менеджеру сети

Указом президента РФ Владимира Путина временное управление введено в таких структурах сети гипермаркетов Metro Cash & Carry, как ООО «Метро кэш энд керри», а также ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5». Управление над ними получило АО «УК Торг Рус», созданное 8 сентября 2026 года Йоханнесом Толаем, являющимся гендиректором Metro в РФ с 2023 года. Кроме этого, в июне 2026 года он вошел в совет директоров ПАО «М.Видео».

В пресс-службе российского подразделения Metro сообщили “Ъ”, что компания продолжает работу в штатном режиме и все операционные процессы остаются без изменений. В компании объяснили решение о введении временного управления «необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов».

Metro занимает девятое место в списке крупных продуктовых ритейлеров РФ, его оборот в январе—июне 2026 года вырос на 0,5% год к году, до 118,8 млрд руб., по данным Infoline, увеличившись на 0,5% год к году. Сейчас компания развивает 91 гипермаркет (без учета Республики Крым), а также является владельцем 1,1 тыс. магазинов у дома «Фасоль», открытых по франшизе. Ранее российское подразделение Metro принадлежало структурам из Нидерландов: 54,45% — Metro Cash & Carry International Holding, 45,55% — Metro Cash & Carry Russia B.V.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская оценивает стоимость Metro в 50–80 млрд руб., гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров — в 75–80 млрд руб. Госпожа Сумишевская не ждет в ближайшем будущем продажи или национализации бизнеса Metro в РФ, а рассчитывает на сохранение контроля местного менеджмента. В качестве примера эксперт приводит сеть гипермаркетов «О’кей», переданную в ноябре 2025 года люксембургской O’Key Group S.A. в управление созданному топ-менеджерами российского подразделения ритейлера ООО «РБФ Ритейл».

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