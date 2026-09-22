Что такое временное управление имуществом

Режим временного управления активом вводится на основании указа президента РФ №302 от 25 апреля 2023 года (в июле 2023 года после ухода Danone c российского рынка президент РФ Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции «Данон Россия» и «Данон Трейд»). С тех пор все случаи введения временного управления оформляются как новая редакция 302-го указа, с изменением перечня передаваемых активов и временного управляющего, которым может быть как Росимущество, так и другое лицо. Передача активов во временное управление означает, что теперь «оно осуществляет полномочия собственника в отношении этого имущества», пояснял ранее юрист Delcredere Артем Касумян. По словам партнера NSP Арама Григоряна, при временном управлении «собственник фактически утрачивает возможность влиять на бизнес компании и извлекать из нее прибыль». Управляющий может заключать сделки, принимать решения от имени владельцев, включая право сменить директора, продолжает господин Григорян. Но временный управляющий в рамках действующего правового регулирования не может продать актив, уточняет господин Касумян. Так, перед продажей Danone российских активов новому собственнику (компании «Вамин Р») президент РФ весной 2024 года отменил режим временного управления.

Арбитражная группа