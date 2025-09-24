Суд признал экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы»

Песня группы «Порнофильмы» «Выключите гимн» внесена в федеральный список экстремистских материалов по решению Санкт-Петербургского городского суда. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иск в суд подала прокуратура в июле 2025 года. Ответчиками по иску выступали вокалист группы Владимир Котляров (иноагент), барабанщик Кирилл Муравьев и басист Александр Агафонов. В обращении прокуратуры уточнялось, что песня музыкантов содержит «психологические и лингвистические признаки» призывов к насильственным действиям, в том числе по мотивам политической, расовой, национальной и религиозной ненависти.

Песня «Выключите гимн» была записана в 2014 году и вышла на альбоме «Молодость и панк-рок».

В июне 2024 года Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов с текстом и аккордами песни «Роди мне 1000 детей». Осенью 2023 года Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов две ссылки на текст и аккорды песни «Это пройдет». Она была написана «Порнофильмами» во время летних митингов 2019 года из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. В ноябре 2021 года песню «Нищих Убивай!» коллектива также признали экстремистской.

Полина Мотызлевская