Минюст вернул песню группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов

Минюст 22 февраля вновь включил песню группы «Порнофильмы» «Нищих убивай!» в перечень экстремистских материалов. Внимание на это обратил проект «Сетевые свободы». Решение о повторном признании композиции экстремистской вынес Дзержинский районный суд Волгограда 26 сентября 2022 года.

В 2021 году Дзержинский суд Волгограда признал песню экстремистской, после этого ее внесли в реестр Минюста. В феврале 2022 года Волгоградский областной суд отменил это решение. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По назначению суда специалисты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы провели психолого-лингвистическую экспертизу песни «Нищих убивай!». В заключении отмечалось, что композиция принадлежит к жанру сатиры, а ее текст не содержит признаков экстремизма.

После начала российской военной операции на Украине музыканты «Порнофильмов» выступали с антивоенными заявлениями. Позднее участники группы приняли решение покинуть Россию.

Милена Костерева