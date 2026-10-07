Главные новости за 7 октября. Новороссийск
07.10.2026, 20:01
Сделка по выкупу доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело» «Росатомом» завершена — бизнесмен в ближайшее время сложит полномочия председателя совета директоров и покинет компанию. Шишкарев, развивавший холдинг 33 года, назвал это решение тяжелым, но единственно верным и выразил надежду, что госкорпорация сохранит наследие и ценности «Дела».
Новороссийск занял 4-е место среди городских округов Кубани по эффективности местного самоуправления за 2025 год, войдя в тройку лидеров по экономическому развитию и заняв 3-е место по энергосбережению. Город стал лидером края по зарплатам в крупных компаниях (100,1 тыс. руб.), доле детей в детсадах (84,3%) и качеству услуг учреждений культуры (98,86 балла).
Власти Краснодарского края пока не определили объем и сроки финансирования реконструкции дворца «Черноморский» в Новороссийске — вопрос проработают после подтверждения федеральной поддержки. Объект, строящийся с 2009 года и готовый примерно на 56%, планируют передать в краевую собственность, сохранив чашу бассейна.
Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал на 5 тыс. рублей и.о. главврача ООО «Новомед» Любовь Корневу за грубые нарушения лицензионных требований, включая хранение препаратов при неподходящей температуре и проведение лазерных процедур фельдшером. Ранее в филиале «Новомед Дети» скончался восьмилетний ребенок, по этому факту возбуждено уголовное дело, а сам медцентр приостановил работу на месяц по решению суда.
Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Анапского городского суда Александре Высотиной, осужденной по 24 эпизодам мошенничества с туристическими путевками на общую сумму 9,74 млн рублей. Она проведет шесть лет в колонии общего режима и выплатит 8,77 млн руб. по гражданским искам потерпевших.