Новороссийск — лидер Кубани по зарплатам: 100 тысяч рублей в крупных компаниях
07.10.2026, 17:30
Новороссийск занял 4-е место среди городских и муниципальных округов Краснодарского края по итогам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2025 год с итоговым рангом 3,6 балла. Город вошел в тройку лидеров по «Экономическому развитию» (2-е место), показал 3-й результат в «Социально-культурной сфере» и «Энергосбережении», 4-й — в «Муниципальном управлении» и 6-й — в «Жилищной политике и ЖКХ».
В экономической сфере Новороссийск стал лидером по уровню среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий — 100,1 тыс. руб., что на 18,8% выше среднекраевого показателя. К 2028 году прогнозируется рост до 134,7 тыс. руб. Заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений составила 54,1 тыс. руб., учителей — 74,7 тыс. руб. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов достигла 79,4% — 3-й показатель в крае. По доле детей, посещающих дошкольные учреждения, Новороссийск занял 1-е место среди городских округов — 84,3%.
В социальной сфере Новороссийск отличился отсутствием аварийных зданий детских садов и школ, требующих капитального ремонта. Доля детей, занимающихся во вторую смену, остается одной из самых высоких в крае. В сфере культуры доля учреждений, требующих капитального ремонта, минимальна — 1,7%. По результатам независимой оценки качества услуг организаций культуры Новороссийск занял 1-е место со средним баллом 98,86. В сфере физической культуры и спорта город вошел в число лидеров по доле занимающихся — 73,93% в Армавире, при этом сам Новороссийск показал высокие результаты по вовлеченности населения.
По направлению «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Новороссийск занял 3-е место, продемонстрировав одно из самых низких удельных потреблений тепловой энергии в многоквартирных домах — 0,019 Гкал/м. В бюджетных учреждениях этот показатель составил 0,014 Гкал/м — лучший результат в крае. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в Новороссийске превышает среднекраевой уровень.