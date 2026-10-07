Новороссийск — лидер Кубани по зарплатам: 100 тысяч рублей в крупных компаниях

В социальной сфере Новороссийск отличился отсутствием аварийных зданий детских садов и школ, требующих капитального ремонта. Доля детей, занимающихся во вторую смену, остается одной из самых высоких в крае. В сфере культуры доля учреждений, требующих капитального ремонта, минимальна — 1,7%. По результатам независимой оценки качества услуг организаций культуры Новороссийск занял 1-е место со средним баллом 98,86. В сфере физической культуры и спорта город вошел в число лидеров по доле занимающихся — 73,93% в Армавире, при этом сам Новороссийск показал высокие результаты по вовлеченности населения.