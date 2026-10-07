И.о. главврача клиники «Новомед» оштрафовали за нарушения при оказании медуслуг

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности исполняющую обязанности главного врача ООО «Новомед» Любовь Корневу за грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Об этом сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении «Ъ-Новороссийск».

По данным Rusprofile, ООО «Новомед» ведет деятельность с ноября 2004 года и зарегистрировано в Новороссийске. Основной профиль — работа больничных организаций. Компанией с 2006 года руководит генеральный директор Вера Глоба, которая также является единственным учредителем. Выручка в 2025 году достигла 519,9 млн руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 2024 годом (436 млн руб.). Чистая прибыль — 77,5 млн руб.

Как установлено судом, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Новороссийска, в деятельности клиники были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в процедурном кабинете дневного стационара при температуре 26,2 градуса Цельсия хранились препараты, требующие хранения при температуре не выше 8 градусов.

Кроме того, в косметологическом отделении лазерные процедуры выполнял средний медицинский персонал — фельдшер, тогда как, согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю «косметология», такие услуги должен оказывать врач-косметолог.

Также проверка показала, что в составе подкомиссии для проведения медицинских осмотров состояли специалисты с истекшими сроками обучения по программе «Профпатология». Помимо этого, учетная документация по обращению лекарственных средств велась с нарушениями — журналы не сброшюровывались и не заверялись надлежащим образом, а за периоды 2020–2022 годов и вовсе отсутствуют.

Суд квалифицировал выявленные нарушения как осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ).

С учетом того, что правонарушение совершено впервые, суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. руб. Решение может быть обжаловано.

12 мая в филиале «Новомед Дети» скончался восьмилетний ребенок. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийск СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль. В самом медицинском учреждении организовано проведение внутреннего служебного расследования.

5 октября медцентр «Новомед Дети» в Новороссийске приостановил работу на месяц по решению суда.

В конце августа должность главного врача МЦ «Новомед» занял Максим Рыков, врач-онколог — выпускник Сеченовского Университета, доктор медицинских наук, доцент.

Александра Локтионова