Власти Кубани пока не определились с финансированием реконструкции Дворца «Черноморский»

Власти Краснодарского края пока не определили объем и сроки финансирования реконструкции Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в региональном департаменте строительства, вопрос о выделении средств на софинансирование проекта будет прорабатываться после официального подтверждения федерального финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас объект находится в муниципальной собственности Новороссийска. Передачу дворца в собственность Краснодарского края планируется оформить после принятия соответствующего нормативного правового акта. Процедура будет проходить в соответствии с постановлением главы администрации Кубани от 20 июня 2000 года №453, регулирующим порядок передачи объектов муниципальной собственности в краевую собственность. Городская дума Новороссийска рассмотрела этот вопрос 31 марта 2026 года.

В департаменте строительства отметили, что в настоящее время доходные источники краевого бюджета распределены с учетом необходимости сбалансированного финансирования расходов и приоритетного обеспечения социально значимых направлений. В связи с этим предоставить подробную информацию об объеме и сроках финансирования реконструкции пока невозможно. После подтверждения федеральной поддержки власти намерены проработать возможность включения краевого софинансирования в закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Строительство дворца ведется с 2009 года — изначально его планировали завершить к зимним Олимпийским играм в Сочи. На проект было направлено более 2 млрд руб, однако из-за проблем с финансированием и смен подрядчиков работы затянулись. По состоянию на июль 2025 года строительная готовность объекта оценивалась примерно в 56%.

В июле 2024 года администрация Новороссийска расторгла контракт с компанией, которая должна была завершить строительство, из-за срыва сроков работ. Бывшему подрядчику направили претензии на сумму более 3,2 млн руб.

После визита губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Новороссийск стало известно, что для завершения проекта потребуется демонтировать часть существующих конструкций и возвести их заново. В январе 2026 года мэр города Андрей Кравченко заявил о планах провести именно реконструкцию дворца, сохранив чашу бассейна.

Дворец олимпийских видов спорта Черноморский расположен в районе пляжа Алексино на участке площадью 2,65 га. Общая площадь застройки составляет 10,66 тыс. кв. м.

Нурий Бзасежев