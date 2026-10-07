Сергей Шишкарев сообщил о завершении сделки по продаже доли в ГК «Дело»
07.10.2026, 17:47
Сделка по выкупу доли Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело» государственной корпорацией «Росатом» завершена. Об этом господин Шишкарев сообщил в обращении к сотрудникам группы компаний. В ближайшее время он сложит полномочия председателя совета директоров и покинет компанию.
«Для меня это безумно тяжелое, хотя и единственно верное в сложившихся обстоятельствах решение»,— сообщил Сергей Шишкарев. По его словам, он создавал компанию и развивал ее на протяжении 33 лет.
Господин господин Шишкарев отметил, что за это время ГК «Дело» прошла путь от экспедиторской компании до крупнейшего транспортного холдинга национального значения. Он назвал компанию своим «детищем» и «делом всей жизни», отметив вклад сотрудников в ее развитие.
«Я признателен каждому — и ветеранам компании, и тем, кто пришел к нам недавно, — за вашу поддержку, неравнодушие, за добросовестную работу и трудовые рекорды»,— говорится в обращении.
Отдельно господин Шишкарев отметил сотрудников компании из Новороссийска, которые, по его словам, «не посрамили звание города-героя в эти трудные для него дни».
Предприниматель заявил, что считает перспективы ГК «Дело» положительными. «Верил и верю, что у компании блестящие перспективы, а ее самые большие успехи еще впереди. У вас впереди»,— сказал он.
Управление группой компаний господин Шишкарев передает «Росатому». Он выразил надежду, что госкорпорация сохранит наследие и ценности ГК «Дело», а также обеспечит преемственность ее развития.
«Главное, что мое “Дело” будет жить, а его сердце — биться. Пусть и без меня. Мира и добра!» — говорится в обращении.
Сергей Шишкарев основал группу компаний «Дело» 33 года назад. За это время компания развилась из экспедиторского бизнеса в транспортный холдинг национального значения. О своем уходе Сергей Шишкарев сообщил сотрудникам после завершения сделки с «Росатомом».