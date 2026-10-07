Французская полиция арестовала шестерых подозреваемых в краже из Музея Ренуара
07.10.2026, 19:28
Во Франции полиция арестовала шесть человек, которых подозревают в причастности к совершенной месяц назад краже картин из Музея Ренуара в Кань-сюр-Мер. Об этом сообщили Nice-Matin и BFMTV со ссылкой на источники. Среди арестованных — двое предполагаемых грабителей, которые взломали музей и украли картины. Аресты прошли в департаментах Приморские Альпы, где находится Кань-сюр-Мер, а также Эро, Юра и Ду.
Ограбление Музея Ренуара произошло 8 сентября. Двое мужчин в масках рано утром проникли в музей, разбив стекло входной двери и электропилой срезав металлические крепления. Они вынесли четыре картины. Две из них преступники бросили в саду, спасаясь от полиции, но еще две — «Женщина у колодца» и «Портрет мадам Колонна Романо» — унесли с собой. Общая стоимость двух украденных картин оценивается в более чем €4 млн.
За последний год музеи в разных странах мира все чаще подвергались кражам и грабежам. В августе Европол опубликовал доклад об этом. В ведомстве заявили, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими.