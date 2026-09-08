Грабь накопленное

В ночь с 7 на 8 сентября неизвестные проникли в музей Огюста Ренуара в городке Кань-сюр-Мер на юге Франции. По предварительным данным, были похищены три картины. За последний год музеи в самых разных странах мира все чаще подвергались кражам и грабежам. Больше всего страдают культурные учреждения Европы, однако преступления не обошли стороной Америку и Азию. Пока музеи пытаются срочно усилить меры безопасности, эксперты отмечают растущую динамику черного рынка краденых предметов искусства и исторических артефактов.

Старье берем

Париж, Франция

Лувр, драгоценности французской короны. 19 октября 2025 года четыре человека за восемь минут вынесли из Лувра девять драгоценностей из собраний французских императоров стоимостью около €88 млн. Используя автовышку, грабители при свете дня проникли в Галерею Аполлона и при помощи шлифовальных машин совершили кражу, которую пресса сразу окрестила «ограблением века». Спустя месяц все преступники оказались за решеткой.

Вена, Австрия

Музей декоративно-прикладного искусства, колье Van Cleef & Arpels. 27 августа 2026 года злоумышленники украли из венского музея колье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. В 2015 году оно было продано на аукционе в Нью-Йорке за $4,3 млн. В описании к украшению сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви.

Бристоль, Великобритания

Бристольский музей, коллекция Британской империи. 25 сентября 2025 года четверо злоумышленников проникли в музейное хранилище в Бристоле. Похитили более 600 артефактов из коллекции Великобритании: военные медали, ювелирные изделия, статуэтки и геологические образцы, документирующие связи страны с ее бывшими колониями в XVIII–XX веках. Одного из воров полиция задержала в январе 2026 года.

Дамаск, Сирия

Национальный музей Дамаска, античные статуэтки. 9 ноября 2025 года из самого большого музея в Сирии украли шесть мраморных статуэток римской эпохи высотой от 20 см до 40 см. Украденные артефакты входят в число старейших и наиболее ценных в коллекции музея. Инцидент произошел менее чем через год после открытия музея, который был закрыт в 2012 году.

Окленд, США

Оклендский музей, 1 тыс. артефактов. 15 октября 2025 года неизвестные проникли в хранилище Оклендского музея Калифорнии, похитив более 1 тыс. предметов: корзины индейцев, дагеротипные фотографии, бивни слонов с резьбой и другие артефакты. В здании не было охранников, сигнализация не сработала. О пропаже музей сообщил лишь спустя две недели.

Сан-Паулу, Бразилия

Библиотека Сан-Паулу, гравюры. 7 декабря 2025 года двое вооруженных злоумышленников ворвались в Библиотеку Мариу ди Андради, напали на охранника и двух посетителей, вскрыли витрину, изъяли 13 гравюр и скрылись. Похищены восемь работ Анри Матисса, среди которых редкий экземпляр его авторской книги «Джаз» 1947 года (в 2021 году экземпляр продали на аукционе за $774 тыс.) и пять гравюр Кандиду Портинари. Работы Матисса власти Бразилии обнаружили в августе 2026 года.

(Полный список краж и ограблений музеев за последний год см. в справке)