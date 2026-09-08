Грабь накопленное
На музеи обрушилась эпидемия краж и налетов
В ночь с 7 на 8 сентября неизвестные проникли в музей Огюста Ренуара в городке Кань-сюр-Мер на юге Франции. По предварительным данным, были похищены три картины. За последний год музеи в самых разных странах мира все чаще подвергались кражам и грабежам. Больше всего страдают культурные учреждения Европы, однако преступления не обошли стороной Америку и Азию. Пока музеи пытаются срочно усилить меры безопасности, эксперты отмечают растущую динамику черного рынка краденых предметов искусства и исторических артефактов.
Фото: Norbert Scanella / AFP
Старье берем
- Париж, Франция
Лувр, драгоценности французской короны. 19 октября 2025 года четыре человека за восемь минут вынесли из Лувра девять драгоценностей из собраний французских императоров стоимостью около €88 млн. Используя автовышку, грабители при свете дня проникли в Галерею Аполлона и при помощи шлифовальных машин совершили кражу, которую пресса сразу окрестила «ограблением века». Спустя месяц все преступники оказались за решеткой.
- Вена, Австрия
Музей декоративно-прикладного искусства, колье Van Cleef & Arpels. 27 августа 2026 года злоумышленники украли из венского музея колье французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels с 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. В 2015 году оно было продано на аукционе в Нью-Йорке за $4,3 млн. В описании к украшению сообщалось, что королева Египта Назли Сабри в 1939 году надевала его на свадьбу своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви.
- Бристоль, Великобритания
Бристольский музей, коллекция Британской империи. 25 сентября 2025 года четверо злоумышленников проникли в музейное хранилище в Бристоле. Похитили более 600 артефактов из коллекции Великобритании: военные медали, ювелирные изделия, статуэтки и геологические образцы, документирующие связи страны с ее бывшими колониями в XVIII–XX веках. Одного из воров полиция задержала в январе 2026 года.
- Дамаск, Сирия
Национальный музей Дамаска, античные статуэтки. 9 ноября 2025 года из самого большого музея в Сирии украли шесть мраморных статуэток римской эпохи высотой от 20 см до 40 см. Украденные артефакты входят в число старейших и наиболее ценных в коллекции музея. Инцидент произошел менее чем через год после открытия музея, который был закрыт в 2012 году.
- Окленд, США
Оклендский музей, 1 тыс. артефактов. 15 октября 2025 года неизвестные проникли в хранилище Оклендского музея Калифорнии, похитив более 1 тыс. предметов: корзины индейцев, дагеротипные фотографии, бивни слонов с резьбой и другие артефакты. В здании не было охранников, сигнализация не сработала. О пропаже музей сообщил лишь спустя две недели.
- Сан-Паулу, Бразилия
Библиотека Сан-Паулу, гравюры. 7 декабря 2025 года двое вооруженных злоумышленников ворвались в Библиотеку Мариу ди Андради, напали на охранника и двух посетителей, вскрыли витрину, изъяли 13 гравюр и скрылись. Похищены восемь работ Анри Матисса, среди которых редкий экземпляр его авторской книги «Джаз» 1947 года (в 2021 году экземпляр продали на аукционе за $774 тыс.) и пять гравюр Кандиду Портинари. Работы Матисса власти Бразилии обнаружили в августе 2026 года.
(Полный список краж и ограблений музеев за последний год см. в справке)
Больше камер, больше охранников
Дерзкие нападения на музеи вызвали закономерное возмущение общественности, задавшейся вопросом, почему столь богатые коллекции искусства можно так легко разграбить.
- В ноябре 2025 года руководство парижского Лувра объявило об усилении мер безопасности. Были установлены дополнительные 100 камер видеонаблюдения, а на территории замка появилось отделение полиции. До этого в музее было установлено 482 камеры, но этого не хватало для покрытия всей территории музея. 61% галерей либо никак не просматривались, либо просматривались недостаточно. Нехватка охраны и камер наблюдения стала лишь одним из объектов критики в адрес руководства музея. Недавно выяснилось, что паролем доступа ко всей системе видеонаблюдения Лувра было слово Louvre.
- В июле Министерство культуры Франции представило комплексный план повышения безопасности в музеях по всей стране. Глава министерства Катрин Пегар заявила, что «ни одно место не останется без внимания, от самой маленькой церкви до самого большого музея». План состоит из 33 пунктов, среди которых повышение квалификации персонала музеев, обучение и наем новых сотрудников, перемещение наиболее уязвимых коллекций в безопасные места и установка новых систем безопасности. На новые меры выделено около €30 млн. Министерство отказалось следовать призывам некоторых политиков и общественных деятелей массово выставлять в музеях копии вместо оригиналов. Госпожа Пегар подчеркнула, что «было бы серьезной ошибкой заменять шедевры копиями».
- В апреле Британский музей представил план усиления мер безопасности, в рамках которого вместо временных противотеррористических шатров у входа будут установлены постоянные павильоны безопасности. Кроме того, будет закуплено новое оборудование для досмотра посетителей, которое должно не только эффективнее выявлять запрещенные к проносу предметы, но и ускорить прохождение посетителей через контроль.
Пока власти стран и администрация музеев усиливают меры безопасности, правоохранительные органы и искусствоведы фиксируют возросшую активность на черном рынке украденных предметов искусства и исторических артефактов.
Ван Гог со скидкой из-под полы
Пока власти стран и администрация музеев усиливают меры безопасности, правоохранительные органы и искусствоведы фиксируют возросшую активность на черном рынке украденных предметов искусства и исторических артефактов.