Во Франции растет жадный интерес к искусству

Три минуты понадобилось грабителям, чтобы вынести из музея Ренуара в Кань-сюр-Мер четыре картины. Две они бросили в саду, спасаясь от явившейся на вызов полиции. Две другие — «Женщина у колодца» и «Портрет мадам Колонна Романо» — до сих пор не найдены. Общая стоимость четырех произведений оценивается примерно в €9 млн. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция прибыла через пять минут, но воры успели сбежать, в спешке оставив в саду два полотна

Фото: VALERY HACHE / AFP Полиция прибыла через пять минут, но воры успели сбежать, в спешке оставив в саду два полотна

Фото: VALERY HACHE / AFP

Музей в Кань-сюр-Мер был открыт в 1960 году, он находится в поместье художника Ле Коллетт. В 1907 году Пьер Огюст Ренуар (1841–1919) приобрел оливковую рощу и построил дом, куда семья переехала осенью 1908 года. Здесь он провел последние годы жизни. Дом и мастерская отлично сохранились, как и мебель, вещи, фотографии, произведения хозяина и его друзей.

Ограбление произошло рано утром во вторник, 8 сентября. Двое мужчин в масках и перчатках проникли на территорию музея, преодолев металлическую ограду. Разбив стекло входной двери, они оказались в зале, где были выставлены картины Ренуара. Камеры зафиксировали, как преступники с помощью электропилы срезали металлические крепления. В 5:48 сработала сигнализация. Через пять минут на место прибыла полиция, по следу грабителей пустили собаку. Воры все же успели сбежать, но в спешке оставили в саду два из четырех похищенных полотен.

Четыре работы, на которые покушались во вторник,— среди самых ценных экспонатов музея.

Грабители смогли унести «Портрет мадам Колонна Романо» (около 1913 года) и «Женщина у колодца» (около 1886 года). Эти работы передал музею Ренуара для показа Музей Орсе. А найдены полицией были портрет сына художника Клода Ренуара «Коко читает» (1905 года) и «Портрет мадам Стефан Пишон» (около 1895 года).

Ограбление в Кань-сюр-Мер парадоксально продлило «год Ренуара». С марта по июль 2026 года в парижском Музее Орсе проходила выставка «Ренуар и любовь. Счастливая современность (1865–1885)», посвященная первым двадцати годам творчества художника. Возможно, совпадение, но чем чаще имя художника появляется в газетах и на музейных афишах, тем привлекательнее его искусство для коллекционеров и их криминальных поставщиков.

Три из четырех полотен, вынесенных из музея преступниками — «Портрет мадам Колонна Романо», «Женщина у колодца» и «Коко читает»,— имеют статус MNR (Musees Nationaux Recuperation), то есть «произведения, возвращенные национальным музеям». Об этом статусе “Ъ” писал 12 мая. Он появился после Второй мировой для произведений, обнаруженных прежде всего в Германии и переданных Франции, но происхождение и законные владельцы которых не были окончательно установлены. Государство в таких случаях не становится полноправным собственником картины. Оно хранит ее временно, до тех пор, пока не будет установлен законный владелец или наследники.

Украденные в Кань-сюр-Мер картины невозможно легально продать на рынке.

Их фотографии уже разошлись по всему миру, две работы давно находятся в государственных базах. Если преступление действительно было заказным, как полагают следователи, неизвестный любитель Ренуара заранее знал, что получает картины с биографией, очень хорошо известной полиции.

Похищение в Кань-сюр-Мер стало очередным эпизодом беспрецедентной серии музейных ограблений. Как подсчитали журналисты Le Figaro, за последние 12 месяцев целью злоумышленников стали десять французских музеев. В сентябре 2025 года из Национального музея керамики Адриена Дюбуше в Лиможе были похищены два китайских блюда XIV-XV веков стоимостью более €6 млн. Через две недели, 16 сентября, из Национального музея естественной истории в Париже вынесли почти 6 кг самородного золота, оцененного в €1,5 млн.

19 октября последовал знаменитый налет на Лувр: менее чем за четыре минуты преступники разбили витрину в галерее Аполлона и похитили драгоценности французской короны на сумму более €88 млн. В июле 2026 года из музея Лалик в Винген-сюр-Модер исчезли 27 украшений стоимостью около €4,5 млн, а из музея в Шатийон-сюр-Сен было похищено золотое ожерелье из Викского клада, которому более 2500 лет. В августе попытки ограбления были совершены в музеях Гренобля и Саррана. Власти прямо говорят о новой волне преступлений против музеев, причем воры становятся быстрее, организованнее и действуют все более уверенно.

После ограбления Лувра Министерство культуры Франции подготовило специальный план безопасности из 33 мер. Государство обещает аудиты, дополнительную подготовку сотрудников, усиление взаимодействия с полицией и новые требования к музеям. Но самое удивительное в этом плане даже не камеры, сигнализация или полицейские. Министерство предлагает выделить в каждом департаменте специальные места, куда можно будет спрятать наиболее уязвимые музейные предметы до тех пор, пока их выставочные помещения не будут надежно защищены. То есть идеальный музей будущего устроен следующим образом: лучшие картины будут находиться не в залах, а в секретном месте, куда посетителей не пускают. На стенах останутся более безопасные и менее интересные произведения. Пожалуй, это идеальная реакция на эпоху музейных ограблений. Чтобы картины не украли из музеев, их надо из музеев убрать. А чтобы окончательно защитить французское культурное наследие, остается сделать последний шаг — построить музеи, в которых произведения искусства никто никогда не увидит.

Алексей Тарханов