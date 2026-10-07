Парк «Патриот»
07.10.2026, 21:05
ФГАУ «КВЦ "Патриот"» располагается рядом с городом Кубинка в Подмосковье на территории бывшего автобронетанкового полигона. Приказ о создании тематического парка подписан 30 октября 2014 года тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Учредитель — Минобороны РФ. Торжественное открытие с участием президента России состоялось в июне 2015 года. Тогда же на территории парка впервые был проведен международный военно-технический форум «Армия», ставший ежегодным (в последний раз проводился в 2024 году).
Общая площадь парка — 5,4 тыс. га. На его территории расположены конгрессно-выставочный центр, танковый музей, музей «Поле победы», многофункциональный огневой центр, центр военно-тактических игр, учебно-методический центр «Авангард» и Главный храм ВС РФ. Последний был открыт и освящен в 2020 году в рамках празднования 75-летия Победы.
Парк имеет филиалы в Кронштадте, Севастополе, Туле, Северодвинске и Ростовской области. Строится филиал на Камчатке. В 2022–2026 годах «Патриот» заключил госконтрактов и совершил закупок на общую сумму более 3,7 млрд руб.
В августе 2025 года гендиректор парка Вячеслав Ахмедов был осужден на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог. В апреле 2026 года за мошенничество, получение взяток и превышение должностных полномочий 19 лет колонии получил курировавший создание парка экс-замминистра обороны Павел Попов (впоследствии срок сократили до 10 лет).