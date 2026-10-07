Парк «Патриот»

ФГАУ «КВЦ "Патриот"» располагается рядом с городом Кубинка в Подмосковье на территории бывшего автобронетанкового полигона. Приказ о создании тематического парка подписан 30 октября 2014 года тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Учредитель — Минобороны РФ. Торжественное открытие с участием президента России состоялось в июне 2015 года. Тогда же на территории парка впервые был проведен международный военно-технический форум «Армия», ставший ежегодным (в последний раз проводился в 2024 году).