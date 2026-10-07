Лавров: США отказались от предложений в Анкоридже под давлением ЕС
07.10.2026, 17:17
Президент России Владимир Путин полностью принял предложение американского коллеги Дональда Трампа, сделанное во время встречи в Анкоридже в августе 2025 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, США в итоге отказались от инициатив под давлением Евросоюза.
«Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции после заседания совета министров иностранных дел СНГ.
Сергей Лавров говорил, что на саммите речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и о сохранении за Россией новых территорий, а также о компромиссах со стороны Москвы. При этом никаких договоренностей на встрече не было. В Кремле неоднократно говорили о готовности и дальше работать по предложениям Вашингтона. Летом 2026 года американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина на такие условия не согласилась, поэтому сторонам следует искать новые подходы к мирному урегулированию.