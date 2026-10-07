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Мир

Лавров: США отказались от предложений в Анкоридже под давлением ЕС

07.10.2026, 17:17
Президент России Владимир Путин полностью принял предложение американского коллеги Дональда Трампа, сделанное во время встречи в Анкоридже в августе 2025 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы МИД, США в итоге отказались от инициатив под давлением Евросоюза.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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«Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции после заседания совета министров иностранных дел СНГ.
Сергей Лавров говорил, что на саммите речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и о сохранении за Россией новых территорий, а также о компромиссах со стороны Москвы. При этом никаких договоренностей на встрече не было. В Кремле неоднократно говорили о готовности и дальше работать по предложениям Вашингтона. Летом 2026 года американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украина на такие условия не согласилась, поэтому сторонам следует искать новые подходы к мирному урегулированию.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один
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Американские военнослужащие расстилают красную дорожку
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Кортеж президента США
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Подготовка к встрече на аэродроме
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Президент США Дональд Трамп в Анкоридже
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Президент РФ Владимир Путин
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Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон
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Приветствие
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Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним
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На красной дорожке
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)
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Место встречи
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
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Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме
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Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме
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Американские военные перед входом в пресс-центр
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Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)
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Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров
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Формат «три на три»
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Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)
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Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
США. Внешняя политика
Сергей Лавров