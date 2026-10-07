Лавров: США отказались от предложений в Анкоридже под давлением ЕС

«Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции после заседания совета министров иностранных дел СНГ.