Лавров: Россия согласилась на серьезные компромиссы в Анкоридже
Предложения США в Анкоридже подразумевали серьезные компромиссы со стороны России, на которые Москва была готова пойти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Президент РФ Владимир Путин не раз комментировал, что предложения мы приняли, в том числе те аспекты предложений, которые для нас являются уже серьезным компромиссом»,— сказал министр на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.
Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что в Анкоридже речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».