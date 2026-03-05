Лавров: Россия согласилась на серьезные компромиссы в Анкоридже

Предложения США в Анкоридже подразумевали серьезные компромиссы со стороны России, на которые Москва была готова пойти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Президент РФ Владимир Путин не раз комментировал, что предложения мы приняли, в том числе те аспекты предложений, которые для нас являются уже серьезным компромиссом»,— сказал министр на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине.

Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что в Анкоридже речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».

Лусине Баласян