Путин: в Анкоридже не было никаких договоренностей
Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите Россия — США в Анкоридже летом 2025 года «действительно не было никаких договоренностей».
«Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но в Анкоридже мы обсуждали определенные возможности завершения кризиса на Украине»,— сказал российский президент в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
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Владимир Путин добавил, что российскую сторону «просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». «Мы подумали и не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали — согласны»,— сказал президент. «Никакой другой позиции с американской стороны мы не слышали»,— добавил он.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование конфликта на Украине. Россия рассчитывает на продолжение переговоров, говорил Владимир Путин.
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Саммит в Анкоридже между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедший 15 августа 2025 года, стал важной точкой в российско-американских отношениях, особенно в контексте украинского конфликта. Несмотря на то, что никаких формальных документов по его итогам подписано не было, российская сторона неоднократно заявляла о достижении «пониманий» или «духа Анкориджа», которые подразумевали совпадение позиций и готовность к движению в согласованном направлении. Эти договорённости, как сообщалось, включали вывод украинских войск из Донбасса, признание Крыма, ДНР и ЛНР «де-факто» российскими территориями, а также заморозку границы в Запорожской и Херсонской областях по линии боевого соприкосновения. Россия соглашалась не пытаться полностью отвоёвывать эти две области. Однако, по словам Сергея Лаврова, США позже отказались от этих предложений, что привело к недопониманию и отсутствию прогресса в урегулировании.
Американская сторона, в частности госсекретарь Марко Рубио, высказывала мнение, что в Анкоридже были лишь предложения, а не соглашение, так как в противном случае война уже бы завершилась. При этом, по данным российских дипломатов, спецпредставитель Трампа по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф представлял американские предложения Владимиру Путину, и по каждому пункту были получены положительные ответы. Этот план имел 28 (по другим данным, 27) пунктов.
После саммита США не предпринимали активных шагов по реализации мирного плана, продолжая вводить санкции против России и поставлять вооружения Украине. Москва полагала, что на позицию Трампа повлияли европейские страны и Киев, убедившие Вашингтон в возможности Украины противостоять России. Тем не менее, Россия подтвердила готовность к переговорам с США на основе достигнутых в Анкоридже договоренностей, но отказывается от новых уступок.