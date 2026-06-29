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Путин: в Анкоридже не было никаких договоренностей

Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите Россия — США в Анкоридже летом 2025 года «действительно не было никаких договоренностей».

«Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но в Анкоридже мы обсуждали определенные возможности завершения кризиса на Украине»,— сказал российский президент в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

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Владимир Путин добавил, что российскую сторону «просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». «Мы подумали и не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали — согласны»,— сказал президент. «Никакой другой позиции с американской стороны мы не слышали»,— добавил он.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование конфликта на Украине. Россия рассчитывает на продолжение переговоров, говорил Владимир Путин.

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Переговоры Путина и Трампа на Аляске

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Российский борт номер один

Российский борт номер один

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Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

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Кортеж президента США

Кортеж президента США

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Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

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Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

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На красной дорожке

На красной дорожке

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

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Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

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Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

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Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

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Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

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Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

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Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

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Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

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Тележурналисты проверяют связь

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Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

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Рукопожатие после пресс-конференции

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Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

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Возвращение российской делегации

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Саммит в Анкоридже между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедший 15 августа 2025 года, стал важной точкой в российско-американских отношениях, особенно в контексте украинского конфликта. Несмотря на то, что никаких формальных документов по его итогам подписано не было, российская сторона неоднократно заявляла о достижении «пониманий» или «духа Анкориджа», которые подразумевали совпадение позиций и готовность к движению в согласованном направлении. Эти договорённости, как сообщалось, включали вывод украинских войск из Донбасса, признание Крыма, ДНР и ЛНР «де-факто» российскими территориями, а также заморозку границы в Запорожской и Херсонской областях по линии боевого соприкосновения. Россия соглашалась не пытаться полностью отвоёвывать эти две области. Однако, по словам Сергея Лаврова, США позже отказались от этих предложений, что привело к недопониманию и отсутствию прогресса в урегулировании.

Американская сторона, в частности госсекретарь Марко Рубио, высказывала мнение, что в Анкоридже были лишь предложения, а не соглашение, так как в противном случае война уже бы завершилась. При этом, по данным российских дипломатов, спецпредставитель Трампа по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф представлял американские предложения Владимиру Путину, и по каждому пункту были получены положительные ответы. Этот план имел 28 (по другим данным, 27) пунктов.

После саммита США не предпринимали активных шагов по реализации мирного плана, продолжая вводить санкции против России и поставлять вооружения Украине. Москва полагала, что на позицию Трампа повлияли европейские страны и Киев, убедившие Вашингтон в возможности Украины противостоять России. Тем не менее, Россия подтвердила готовность к переговорам с США на основе достигнутых в Анкоридже договоренностей, но отказывается от новых уступок.

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