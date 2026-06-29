Путин: в Анкоридже не было никаких договоренностей

Президент России Владимир Путин заявил, что на саммите Россия — США в Анкоридже летом 2025 года «действительно не было никаких договоренностей».

«Дух Анкориджа, хотя и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но в Анкоридже мы обсуждали определенные возможности завершения кризиса на Украине»,— сказал российский президент в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Владимир Путин добавил, что российскую сторону «просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». «Мы подумали и не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали — согласны»,— сказал президент. «Никакой другой позиции с американской стороны мы не слышали»,— добавил он.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование конфликта на Украине. Россия рассчитывает на продолжение переговоров, говорил Владимир Путин.