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Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи ликвидировали

Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио», атакованном безэкипажными катерами у побережья Черного моря, ликвидировано. Спасательные суда продолжают дежурство, загрязнения акватории нефтяным грузом не выявлено. Об этом сообщил Минтранс по итогам заседания штаба под руководством министра транспорта Андрея Никитина.

К ликвидации последствий происшествия приступает сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края. Мониторинг состояния морской акватории продолжается.

Параллельно в Сочи ведется круглосуточный контроль качества атмосферного воздуха. По поручению главы города Андрея Прошунина специалисты специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей в течение ночи и утра 7 октября проверили восемь показателей. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ во всех районах курорта не зафиксировано.

Ранее Минтранс сообщал, что танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. После атаки на судне произошло возгорание, а в акватории наблюдалось открытое горение нефти.

Вячеслав Рыжков

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