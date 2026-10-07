У берегов Сочи не зафиксировали загрязнения моря после пожара на танкере

Росприроднадзор не зафиксировал загрязнения акватории Черного моря после возгорания танкера, атакованного безэкипажными катерами у побережья. Ведомство ведет наблюдение за береговой полосой и морем, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

Одновременно в Сочи продолжается мониторинг состояния окружающей среды. По поручению главы города Андрея Прошунина специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей в круглосуточном режиме контролирует качество атмосферного воздуха. В течение ночи и утра 7 октября специалисты проверили восемь показателей. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ во всех районах города не выявлено.

Ранее Минтранс сообщал, что судно под флагом Либерии с грузом нефти подверглось атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. После атаки на судне произошло возгорание, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти. Мониторинг состояния воздуха и морской акватории продолжается.

Вячеслав Рыжков