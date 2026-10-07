В Сочи пока не разрешили купаться в море после атаки на танкер

В Сочи сохраняется запрет на купание в море. Ограничения, введенные накануне, продлены по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Решение было принято после заседания городского оперативного штаба. Накануне глава Сочи принял участие в совещании под руководством министра транспорта России Андрея Никитина, посвященном ситуации с танкером «Афрамакс Рио».

Судно под флагом Либерии подверглось атаке безэкипажных катеров в Черном море. На борту произошло возгорание нефти, которое удалось ликвидировать.

В городе продолжается постоянное наблюдение за акваторией и береговой линией. Специалисты контролируют качество морской воды и атмосферного воздуха. По данным властей, на данный момент все показатели находятся в пределах нормативов.

Ограничения на купание будут действовать до особого распоряжения. Власти призывают жителей и отдыхающих следить за официальными сообщениями.

Наталья Белоштейн