Сергей Качалов временно возглавил министерство коммуникаций Белгородской области
Исполняющим обязанности министра общественных коммуникаций Белгородской области с 6 октября назначен Сергей Качалов. На этой должности он сменил Ирину Пигунову. Это следует из данных ЕГРЮЛ.
Исполняющий обязанности министра общественных коммуникаций Белгородской области Сергей Качалов (слева)
Фото: со страницы Сергея Качалова в социальной сети «Вконтакте»
Согласно Rusprofile, господин Качалов также продолжает трудиться на посту заместителя начальника департамента внутренней политики — начальника отдела общественно-политических отношений внутри ведомства. Ранее он работал консультантом этого же отдела.
В конце мая 2026 года должность главы министерства общественных коммуникаций Белгородской области заняла Валерия Решетникова, однако 20 сентября она ушла в отставку. По данным ЕГРЮЛ, после ее ухода исполнение обязанностей руководителя ведомства с 24 сентября по 6 октября приняла на себя госпожа Пигунова.