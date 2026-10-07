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Сергей Качалов временно возглавил министерство коммуникаций Белгородской области

Исполняющим обязанности министра общественных коммуникаций Белгородской области с 6 октября назначен Сергей Качалов. На этой должности он сменил Ирину Пигунову. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Исполняющий обязанности министра общественных коммуникаций Белгородской области Сергей Качалов (слева)

Исполняющий обязанности министра общественных коммуникаций Белгородской области Сергей Качалов (слева)

Фото: со страницы Сергея Качалова в социальной сети «Вконтакте»

Исполняющий обязанности министра общественных коммуникаций Белгородской области Сергей Качалов (слева)

Фото: со страницы Сергея Качалова в социальной сети «Вконтакте»

Согласно Rusprofile, господин Качалов также продолжает трудиться на посту заместителя начальника департамента внутренней политики — начальника отдела общественно-политических отношений внутри ведомства. Ранее он работал консультантом этого же отдела.

В конце мая 2026 года должность главы министерства общественных коммуникаций Белгородской области заняла Валерия Решетникова, однако 20 сентября она ушла в отставку. По данным ЕГРЮЛ, после ее ухода исполнение обязанностей руководителя ведомства с 24 сентября по 6 октября приняла на себя госпожа Пигунова.

Кабира Гасанова