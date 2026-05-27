Бывший военкор возглавила министерство коммуникаций Белгородской области

С 26 мая руководителем министерства общественных коммуникаций Белгородской области стала бывшая военкор Валерия Решетникова — в должности первого замминистра. Это следует из данных ЕГРЮЛ. На сайте областного правительства соответствующих изменений пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Валерия Решетникова

Фото: министерство информационной политики правительства Вологодской области Первый заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Валерия Решетникова

Фото: министерство информационной политики правительства Вологодской области

С апреля 2022 года министерством в статусе и. о. руководила начальник департамента внутренней политики Ирина Пигунова. Последним главой ведомства без приставок была политтехнолог Оксана Тарантова, занимавшая пост министра с января 2022 года по апрель 2026-го. По данным местного издания «Фонарь», вместе с ней правительство региона покинула ее первый заместитель Марина Кулешова.

Валерия Решетникова ранее работала специальным военным корреспондентом ТАСС, в 2021–2022 годах была пресс-секретарем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. В 2024 году госпожа Решетникова возглавила управление информационной политики правительства Вологодской области. С февраля 2025-го ведомство перерегистрировалось как министерство, им руководит Елена Пономарева.

13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова по собственному желанию и назначил врио губернатора Белгородской области участника СВО, Героя России Александра Шуваева. Генерал-майор прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с начала 2026 года работал вице-губернатором Иркутской области.

О том, как в Белгородской области отреагировали на смену власти, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова