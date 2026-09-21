Экс-военкор покинула пост главы министерства коммуникаций Белгородской области

Бывшая военкор Валерия Решетникова покинула должность первого заместителя министра общественных коммуникаций Белгородской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила сама госпожа Решетникова. Последним днем ее работы стало 20 сентября. «Работала до выборов»,— пояснила госпожа Решетникова.

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Фото: министерство информационной политики правительства Вологодской области Валерия Решетникова

Фото: министерство информационной политики правительства Вологодской области

Такое решение, по ее словам, связано с переходом на другую — более высокую должность — какую именно, Валерия Решетникова не раскрывает.

UPD: Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти уточнил, что исполнять обязанности главы министерства коммуникаций региона будет не Александр Матвеев, представитель белгородского центра управления регионом. Собеседник «Ъ-Черноземье» отметил, что на этот пост может быть назначена начальник депарамента внутренней политики Ирина Пигунова. Телефон госпожи Пигуновой при попытке «Ъ-Черноземье» связаться с ней оказался выключен.

Вчера в России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, в Белгородской области также выбирали губернатора. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по предварительным данным облизбиркома, победил врио главы региона Александр Шуваев («Единая Россия») с 65,97%.

Валерия Решетникова возглавила министерство общественных коммуникаций региона в конце мая — вскоре после ухода Вячеслава Гладкова с должности губернатора Белгородской области и назначения врио главы региона господина Шуваева.

Ранее госпожа Решетникова работала специальным военным корреспондентом ТАСС, в 2021–2022 годах была пресс-секретарем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. В 2024 году госпожа Решетникова возглавила управление информационной политики правительства Вологодской области.

Кроме того, по данным местного издания «Фонарь», в правительстве Белгородской области якобы может произойти еще одна кадровая перестановка — в отставку якобы собирается замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева.

Сама госпожа Медведева отказалась комментировать «Ъ-Черноземье» эту информацию и бросила трубку. В ее приемной «Ъ-Черноземье» уточнили, что Ольга Медведева сейчас находится на своем рабочем месте, и попросили прислать официальный запрос.

Ольга Медведева родилась 16 декабря 1970 года в Белгороде. После окончания Белгородского государственного пединститута имени Ольминского работала учителем истории в школе № 35 до 2003 года. В 2003 году начала работу в управлении образования мэрии Белгорода, а затем в департаменте образования региона — в должностях от ведущего специалиста до первого замглавы департамента. С 2011-го также занимала пост замглавы администрации по внутренней и кадровой политике Белгорода. В 2018-м стала депутатом Белгородского горсовета шестого созыва от партии «Единая Россия» и его председателем. В 2022 году заняла пост замгубернатора по внутренней политике.

О том, как в Белгородской области отреагировали на смену главы региона, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов