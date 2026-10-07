Песков: ЕС одержим планами по милитаризации
Идея милитаризации Европы, которая строится на конфронтации с Россией, не приведет ни к чему хорошему, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страны Европы «одержимы» планами по милитаризации.
Господина Пескова во время брифинга попросили прокомментировать проведенные Францией испытания новой ядерной ракеты. В Кремле расценили это как послание. «Европа одержима планами по милитаризации ЕС, то есть экономического блока, превращением его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем — экономическое и военно-политическое»,— сказал представитель президента.
Пресс-секретарь убежден, что страны ЕС «свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации» с Россией. «Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит»,—добавил Дмитрий Песков.
В марте французский президент Эмманюэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию». 6 октября вооруженные силы Франции впервые провели испытательный пуск новой баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Запуск был осуществлен без боезаряда с подводной лодки Le Vigilant. Франция — одна из двух европейских стран, у которых есть ядерное оружие (вторая — Великобритания).
Практический смысл французского курса — не передача ядерного оружия под общеевропейский контроль, а расширение его присутствия и взаимодействия с европейскими военными. Париж планирует в кризисный период рассредоточивать авиационные ядерные силы на континенте, отрабатывать их взаимодействие с местными силами и приглашать представителей европейских стран на учения; при этом решение о применении оружия остается за президентом Франции.
Отдельный механизм — координация Франции и Великобритании. В июле 2025 года страны заявили, что их средства сдерживания сохраняют независимость, но могут координироваться, а совместные группы должны подготовить более тесные форматы сотрудничества и учений.
Пределы этой конструкции связаны с масштабом французских возможностей: даже расширенный арсенал не сможет заменить ядерные силы США. Если Франция будет обязана защищать не только собственную территорию, но и европейских партнеров, это неизбежно означает рост военных расходов.