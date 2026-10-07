Песков: ЕС одержим планами по милитаризации

Идея милитаризации Европы, которая строится на конфронтации с Россией, не приведет ни к чему хорошему, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страны Европы «одержимы» планами по милитаризации.

Господина Пескова во время брифинга попросили прокомментировать проведенные Францией испытания новой ядерной ракеты. В Кремле расценили это как послание. «Европа одержима планами по милитаризации ЕС, то есть экономического блока, превращением его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем — экономическое и военно-политическое»,— сказал представитель президента.

Пресс-секретарь убежден, что страны ЕС «свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации» с Россией. «Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит»,—добавил Дмитрий Песков.

В марте французский президент Эмманюэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию». 6 октября вооруженные силы Франции впервые провели испытательный пуск новой баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Запуск был осуществлен без боезаряда с подводной лодки Le Vigilant. Франция — одна из двух европейских стран, у которых есть ядерное оружие (вторая — Великобритания).