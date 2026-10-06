Франция испытала новую ядерную ракету
Вооруженные силы Франции впервые провели испытательный пуск новой баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Запуск был осуществлен без боезаряда с подводной лодки Le Vigilant, сообщает AFP со ссылкой на французское Минобороны.
Пуск состоялся у побережья Бретани. Ракета «упала в северной части Атлантического океана, в сотнях километров от побережья», уточнили в министерстве. За испытаниями с борта корабля наблюдал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Пуск был произведен без ядерной боеголовки и в строгом соответствии с международными обязательствами Франции»,— прокомментировали в Минобороны.
По данным AFP, речь идет о модификации стратегической баллистической ракеты морского базирования M51, принятой на вооружение год назад. M51 — французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках с 2010-х годов. Первоначальным проектом максимальная дальность предусматривалась в 11 тыс. км, но из-за технических трудностей была сокращена до 9 тыс. км.
Франция — одна из двух европейских стран, обладающих ядерным оружием (вместе с Великобританией). В марте Эмманюэль Макрон инициировал переход к «продвинутому ядерному сдерживанию». Проект предполагает расширение французского «ядерного зонтика» на Европу и увеличение количества боеголовок. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. В сентябре к ней присоединилась Финляндия.
Новая модификация баллистической ракеты M51.3 усиливает французскую морскую компоненту ядерных сил за счет большей дальности, повышенной точности и улучшенного комплекса преодоления противоракетной обороны. Для подводных сил это означает обновление самого средства доставки, от которого зависит способность сохранять ядерное сдерживание в условиях противодействия противоракетной обороне.
В предлагаемой Францией совместной обороне для 27 стран решение о запуске ядерного оружия останется за французской стороной. Это означает, что расширение французского «ядерного зонтика» не создает общего органа управления ядерными силами, а опирается на сохранение национального контроля над применением оружия.