Франция испытала новую ядерную ракету

Вооруженные силы Франции впервые провели испытательный пуск новой баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Запуск был осуществлен без боезаряда с подводной лодки Le Vigilant, сообщает AFP со ссылкой на французское Минобороны.

Пуск состоялся у побережья Бретани. Ракета «упала в северной части Атлантического океана, в сотнях километров от побережья», уточнили в министерстве. За испытаниями с борта корабля наблюдал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Пуск был произведен без ядерной боеголовки и в строгом соответствии с международными обязательствами Франции»,— прокомментировали в Минобороны.

По данным AFP, речь идет о модификации стратегической баллистической ракеты морского базирования M51, принятой на вооружение год назад. M51 — французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках с 2010-х годов. Первоначальным проектом максимальная дальность предусматривалась в 11 тыс. км, но из-за технических трудностей была сокращена до 9 тыс. км.

Франция — одна из двух европейских стран, обладающих ядерным оружием (вместе с Великобританией). В марте Эмманюэль Макрон инициировал переход к «продвинутому ядерному сдерживанию». Проект предполагает расширение французского «ядерного зонтика» на Европу и увеличение количества боеголовок. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. В сентябре к ней присоединилась Финляндия.