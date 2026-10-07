В Кремле расценили тестовый пуск ядерной ракеты Франции как послание
Тестовый пуск баллистической ракеты во Франции в Кремле расценивают как «громкое и четкое послание». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как неоднократно говорил президент (России Владимир Путин.— “Ъ”), мы открыты для диалога. Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом»,— сказал господин Песков журналистам.
Накануне вооруженные силы Франции впервые провели испытательный пуск новой баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Запуск был осуществлен без боезаряда с подводной лодки Le Vigilant. Франция — одна из двух европейских стран, у которой есть ядерное оружие (вторая — Великобритания). В марте французский президент Эмманюэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию».
5 марта 2025 года Эмманюэль Макрон заявил, что Европе на фоне напряженности с США нужен общий «атомный зонтик», способный предотвращать возможные риски. В этой конструкции французское ядерное сдерживание должно рассматриваться не только как инструмент национальной обороны, но и как потенциальная гарантия для других европейских стран.
Российский МИД назвал в этих заявлениях «нотки ядерного шантажа» и увидел в них стремление Парижа стать ядерным «патроном» Европы — фактически взяв на себя роль, которую прежде связывали с американской защитой.