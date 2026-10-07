В Кремле расценили тестовый пуск ядерной ракеты Франции как послание

Тестовый пуск баллистической ракеты во Франции в Кремле расценивают как «громкое и четкое послание». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как неоднократно говорил президент (России Владимир Путин.— “Ъ”), мы открыты для диалога. Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом»,— сказал господин Песков журналистам.

Накануне вооруженные силы Франции впервые провели испытательный пуск новой баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерный заряд. Запуск был осуществлен без боезаряда с подводной лодки Le Vigilant. Франция — одна из двух европейских стран, у которой есть ядерное оружие (вторая — Великобритания). В марте французский президент Эмманюэль Макрон объявил о переходе к «продвинутому ядерному сдерживанию».