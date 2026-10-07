Финансирование реконструкции дворца «Черноморский» в Новороссийске пока не определено

Власти Краснодарского края пока не определились с объемом и сроками финансирования реконструкции Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. Как пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на региональный департамент строительства, параметры участия края в проекте будут определяться после подтверждения средств из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На данный момент дворец остается в собственности Новороссийска. Для передачи объекта на краевой уровень потребуется принять соответствующий нормативный акт. В мэрии Новороссийска вопрос о передаче объекта рассматривался городской думой 31 марта 2026 года. Основанием для процедуры должно стать постановление главы администрации Краснодарского края №453 от 20 июня 2000 года.

В департаменте строительства пояснили, что краевой бюджет сейчас формируется с учетом необходимости обеспечить сбалансированность расходов и финансировать прежде всего социально значимые направления. В связи с этим конкретные параметры финансирования реконструкции пока не называются. После подтверждения федеральной поддержки власти намерены проработать возможность включения краевого софинансирования в закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Строительство комплекса началось еще в 2009 году. За указанный период в проект вложили более 2 млрд руб., однако объект так и не был введен в эксплуатацию. Причинами затягивания работ становились в том числе финансовые проблемы и смена подрядных организаций. Летом 2025 года готовность дворца оценивалась в 56%.

При этом первоначальный проект теперь планируется существенно изменить. После осмотра объекта губернатором Вениамином Кондратьевым власти сообщили о необходимости разобрать часть уже возведенных конструкций и построить их заново. В январе 2026 года мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что объект предстоит именно реконструировать, сохранив существующую чашу бассейна.

Подрядный контракт на строительство городские власти расторгли в июле 2024 года из-за нарушения сроков. Бывшему исполнителю были предъявлены требования более чем на 3,2 млн руб.

Дворец расположен в районе пляжа Алексино в Южном районе Новороссийска. Земельный участок под комплекс занимает 2,65 га. Площадь застройки — около 10,66 тыс. кв. м.

Анна Гречко