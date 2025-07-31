Для дворца спорта «Черноморский» в Новороссийске разработают новый проект

Строительство дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске, начатое 16 лет назад, по-прежнему остается незавершенным. Объект, который должен был стать ключевым элементом спортивной инфраструктуры города, на протяжении многих лет остается в статусе одного из самых проблемных долгостроев региона, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В предыдущий приезд коллеги уверили, что объект заработает к этому году. К сожалению, ситуация не изменилась»,— написал глава края.

По словам главы региона, выявленные недочеты в проектировании могут привести к разрушению части конструкций, что исключает возможность продолжения работ без пересмотра проектной документации. В связи с этим принято решение о частичном демонтаже здания и подготовке нового проекта. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на сложности, объект будет достроен — приоритетом остается безопасность будущих посетителей.

Контроль за ситуацией поручен вице-губернатору Евгению Пергуну. По информации краевой администрации, работы на объекте планируется возобновить в ближайшее время, а завершение строительства ожидается в течение трех лет.

Вячеслав Рыжков