Глава Новороссийска рассказал о реконструкции дворца спорта «Черноморский»

Дворец спорта «Черноморский» в Южном районе Новороссийска, строительство которого продолжается более десяти лет, будет реконструирован. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на пресс-конференции 23 января, передает корреспондент «Ъ-Новороссийск».

По словам мэра, объект не планируется просто достраивать: проект предусматривает внесение существенных изменений, связанных в том числе с вопросами безопасности. В конце 2025 года дворец спорта был передан в управление строительства Краснодарского края вместе с перечнем выявленных нарушений и результатами повторной экспертизы. «Это будет не достройка, а реконструкция объекта. Мы получим полноценный новый спортивный комплекс, соответствующий всем действующим нормативам и требованиям»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

Он уточнил, что проектом предусмотрено сохранение чаши бассейна, однако конструкции трамплина для прыжков в воду будут изменены с учетом актуальных стандартов. Также планируется полная реконструкция фасада здания. Сроки реализации обновленного проекта, по словам главы города, краевые власти могут определить уже в феврале.

Вячеслав Рыжков