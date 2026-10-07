В МИД России призвали иностранцев покинуть Украину

Иностранцам необходимо покинуть Киев и территории военного назначения на Украине, чтобы не было инсценировок и провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает нахождение в Киеве «очевидно небезопасным».

«Они должны осознавать степень риска, причем понимать, откуда он исходит... Для того, чтобы потом не было заявлено ничего провокативного, что они любят заявлять, чтобы потом не было сказано никакой очередной провокационной лжи»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.

25 мая МИД России объявил о планах российских вооруженных сил ударить в том числе по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Министерство тогда призвало зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов. ЕС ответил на этот призыв отказом. 3 октября МИД России вновь призвал иностранных дипломатов покинуть столицу Украины.