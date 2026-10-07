В МИД России призвали иностранцев покинуть Украину
Захарова: иностранцам необходимо покинуть Украину
Иностранцам необходимо покинуть Киев и территории военного назначения на Украине, чтобы не было инсценировок и провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает нахождение в Киеве «очевидно небезопасным».
«Они должны осознавать степень риска, причем понимать, откуда он исходит... Для того, чтобы потом не было заявлено ничего провокативного, что они любят заявлять, чтобы потом не было сказано никакой очередной провокационной лжи»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.
25 мая МИД России объявил о планах российских вооруженных сил ударить в том числе по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Министерство тогда призвало зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов. ЕС ответил на этот призыв отказом. 3 октября МИД России вновь призвал иностранных дипломатов покинуть столицу Украины.
Практический смысл аналогичного обращения в мае 2026 года был сформулирован как мера предосторожности: рекомендацию связали с возможным российским ударом в ответ на действия Украины по срыву празднования Дня Победы. Тем самым призыв адресовал иностранцам предупреждение о риске пребывания в Киеве, но не повлек прекращения работы дипломатических миссий.
В мае Евросоюз заявил, что сохранит дипломатическое присутствие в Киеве, продолжит поддержку Украины и увеличит военную помощь. Посольство США 28 мая также продолжало работу.