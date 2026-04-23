ЛУКОЙЛ выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 руб. на бумагу. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса».

1 мая — последний день для покупки акций. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят до 4 мая. Согласно дивидендной политике ЛУКОЙЛа, компания направляет на эти цели не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока (FCF). По итогам 2025 года FCF ЛУКОЙЛа по МСФО снизился на 36% — до 640 млрд руб.

Дивиденды ЛУКОЙЛа за девять месяцев 2025 года составили 397 руб. на акцию, тогда как в 2024-м достигали 514 руб. на бумагу. Суммарный дивиденд за прошлый год должен быть на уровне 675 руб. В 2024 году показатель составлял 1,055 тыс. руб. на акцию.

В октябре 2025 года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. После компания решила распродать свои зарубежные активы. Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило ЛУКОЙЛу проводить необходимые для этого сделки. Лицензию несколько раз продлевали, последняя действует до 1 мая 2026 года. После прекращения деятельности LUKOIL International GmbH (LIG) в 2025 году компания оценила убыток в 1,66 трлн руб. В конце января текущего года ЛУКОЙЛ заключил соглашение с американской инвесткомпанией Carlyle о продаже LIG. Теперь договор ждет одобрения со стороны OFAC.