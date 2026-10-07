Готовь сани летом, а дачу — осенью

Россияне стали чаще обращаться за «консервацией» загородных домов перед холодами. По данным «Профи.ру», в сентябре 2026-го спрос на эту услугу вырос на 8% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Подготовка загородного дома к холодам — уже классика. И интерес к ней с каждым годом только растет. Осенью 2025-го спрос увеличился на 22%, а этой — еще на 8%, притом что пик пока не пройден: он традиционно приходится на октябрь.

Наиболее востребованы сантехнические работы. Приезд мастера в среднем обойдется в 5-7 тыс. руб. По данным «Авито. Услуги», спрос на монтаж водоснабжения в августе 2026 года вырос на 83% по сравнению с 2025-м, а востребованность монтажа отопления поднялась на 54%. И оставлять дом на зиму без такой подготовки небезопасно, говорит сантехник Алексей Пономарев:

«Все зависит от бюджета. Есть дома, которые оборудованы специальными датчиками, которые оповещают обо всем, что происходит. А есть дома, которые небезопасно оставлять на зиму. Сейчас очень много монтажа по котельным и сервиса — надо запустить котел, обслужить его, проверить насосы, теплообменники промыть. Если этого не сделать, можно заморозить дом, и тогда лопнет батарея».

Беспокоит дачников не только исправность инженерных систем: состояние самого дома — вопрос не менее важный.

Растет спрос на защиту кровли, устранение трещин и восстановление кладки. Востребовано и утепление зданий, в особенности окон. Через них дом теряет около 40% тепла, говорит учредитель компании «Оконные Системы НКС» Павел Анастасьев:

«Изменились погодные условия, рынок немножко другой стал, и продукция новая вышла. Сейчас очень много комфорта придает остекление: 40% теплопотерь дома идет через окна. Утепление должно быть в любом случае, если человек хочет закрытый балкон или лоджию».

Готовят к холодам и участок: владельцы интересуются спилом деревьев, удалением кустарников и «консервацией» бассейна. А по данным поиска «Яндекс», более половины «дачных» запросов в августе и сентябре пришлось на борьбу с грызунами.

Но подготовка дома к холодам не отменяет зимних рисков, поэтому россияне не только утепляют дачи, но и страхуют их. Осенью спрос на страхование загородных домов, как правило, увеличивается на 20%, говорит руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь:

«Дачники уезжают, и, соответственно, домам требуется дополнительная защита. Как правило, опытные люди в этот период заключают договоры примерно на год. Мы наблюдаем, что перед зимой процентов на 20 увеличивается количество проданных полисов.

Наиболее распространенные риски — пожар, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия».

Застраховать можно не только дом и мебель, но и сооружения на участке, например баню или сарай. Причем именно частный сектор в 2026 году обеспечил рост страхования недвижимости в целом.

Мария Тарасова