Мансарды выведут из тени

Незарегистрированные пристройки попали в зону риска. Власти усилят контроль за владельцами недвижимости. С 2027 года регионы и муниципалитеты будут выявлять сведения об объектах вместе с Роскадастром, и если площадь или границы в реестре не совпадают с фактическими, ФНС доначислит налог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первую очередь проверят частные дома, дачи, мансарды, гаражи и хозпостройки. Причем у Роскадастра свой экономический стимул: за обнаружение расхождений он будет получать половину от налоговых доначислений. Как планируют выявлять незарегистрированные постройки, рассказал “Ъ FM” председатель коллегии адвокатов «Адвокат» Сергей Никитенков:

«Реестры и кадастры обладают полнотой информации, поскольку налажено межведомственное общение между органами. К людям приходит специальный инженер и начинает наносить на карту съемки. Кроме того, сейчас берется в расчет и спутниковая карта, на которую накладываются несколько слоев из разного времени. Таким образом можно определить, что находящийся на карте объект не зарегистрирован. Помимо этого, никто не запрещает сотрудникам производить аэрофотосъемку.

Зачем это нужно? Идет стимулирование местных органов власти и организаций, чтобы качественнее и плотнее подходить к вопросу обсчета территории. Речь идет даже не о контроле, не о разведке какой-то, чтобы ленивых собственников принудить к исполнению требований закона.

На самом деле идет цифровизация всей территории Российской Федерации.

Бесконтрольных земель уже практически не будет. Попробуйте в Москве что-то построить просто так — вам быстренько укажут, где ваше место, как надо строить, и снесут через неделю. Если речь идет о какой-то Сибири, там построил человек баньку, ну и ради бога. А в местах, где достаточно большая плотность населения или большой интерес, будет постепенно нарастать давление. И оно правильное с точки зрения закона».

Налог на недвижимость рассчитывается исходя из ее кадастровой стоимости. Итоговая сумма зависит также от доли собственника, срока владения и наличия льгот. Квартиры с неузаконенной перепланировкой тоже могут привлечь внимание Роскадастра. Особенно если в результате работ увеличилась площадь объекта. В этом случае возможен перерасчет кадастровой стоимости.

Но до собственников квартир доберутся в последнюю очередь. Сперва упор будет сделан на незарегистрированные земельные участки, считает управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов:

«Если говорить о жилой недвижимости, то речь идет о выявлении не внутренних перепланировок в квартирах, а незарегистрированных жилых загородных объектов. Это те самые наши пресловутые жилые дачные домики, их принудительная регистрация. Если же мы говорим о втором большом пласте — объектах коммерческой недвижимости, там больше незарегистрированной площади, а стоимость с учетом кадастровой больше.

То есть потенциально это несобранные налоги.

Кроме уличной съемки, которая ведется с воздуха, особенно в крупных населенных пунктах, инспекторы имеют право осуществлять плановые и внеплановые проверки. А это значит, что они могут попадать внутрь объектов глазами, сопоставлять факт с документацией.

Собственникам квартир не стоит опасаться, что инспекция по контролю за недвижимостью начнет в массовом порядке посещать квартиры и выявлять перепланировки. Такое возможно только если, например, кто-то пожалуется на соседа. Но даже по наводке далеко не факт, что инспектор действительно займется вашей собственностью. В России количество объектов, подлежащих проверке, достаточно велико и без квартир».

Найденная ошибка не означает, что собственнику сразу доначислят налог. В случае несогласия с выявленными расхождениями их можно оспорить. При этом эксперты уточняют: повышенный интерес Роскадастра к объекту недвижимости не дает права беспрепятственно войти внутрь. Если проживающие против, доступ сотрудников в жилое помещение возможен только по решению суда и в случаях, предусмотренных законом.

Мария Тарасова