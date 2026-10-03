Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Мансарды выведут из тени

Каким собственникам стоит ждать Роскадастр с проверкой и что им грозит

Незарегистрированные пристройки попали в зону риска. Власти усилят контроль за владельцами недвижимости. С 2027 года регионы и муниципалитеты будут выявлять сведения об объектах вместе с Роскадастром, и если площадь или границы в реестре не совпадают с фактическими, ФНС доначислит налог.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первую очередь проверят частные дома, дачи, мансарды, гаражи и хозпостройки. Причем у Роскадастра свой экономический стимул: за обнаружение расхождений он будет получать половину от налоговых доначислений. Как планируют выявлять незарегистрированные постройки, рассказал “Ъ FM” председатель коллегии адвокатов «Адвокат» Сергей Никитенков:

«Реестры и кадастры обладают полнотой информации, поскольку налажено межведомственное общение между органами. К людям приходит специальный инженер и начинает наносить на карту съемки. Кроме того, сейчас берется в расчет и спутниковая карта, на которую накладываются несколько слоев из разного времени. Таким образом можно определить, что находящийся на карте объект не зарегистрирован. Помимо этого, никто не запрещает сотрудникам производить аэрофотосъемку.

О чем умолчали кандидаты в депутаты в своих декларациях

Зачем это нужно? Идет стимулирование местных органов власти и организаций, чтобы качественнее и плотнее подходить к вопросу обсчета территории. Речь идет даже не о контроле, не о разведке какой-то, чтобы ленивых собственников принудить к исполнению требований закона.

На самом деле идет цифровизация всей территории Российской Федерации.

Бесконтрольных земель уже практически не будет. Попробуйте в Москве что-то построить просто так — вам быстренько укажут, где ваше место, как надо строить, и снесут через неделю. Если речь идет о какой-то Сибири, там построил человек баньку, ну и ради бога. А в местах, где достаточно большая плотность населения или большой интерес, будет постепенно нарастать давление. И оно правильное с точки зрения закона».

Налог на недвижимость рассчитывается исходя из ее кадастровой стоимости. Итоговая сумма зависит также от доли собственника, срока владения и наличия льгот. Квартиры с неузаконенной перепланировкой тоже могут привлечь внимание Роскадастра. Особенно если в результате работ увеличилась площадь объекта. В этом случае возможен перерасчет кадастровой стоимости.

Но до собственников квартир доберутся в последнюю очередь. Сперва упор будет сделан на незарегистрированные земельные участки, считает управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов:

«Если говорить о жилой недвижимости, то речь идет о выявлении не внутренних перепланировок в квартирах, а незарегистрированных жилых загородных объектов. Это те самые наши пресловутые жилые дачные домики, их принудительная регистрация. Если же мы говорим о втором большом пласте — объектах коммерческой недвижимости, там больше незарегистрированной площади, а стоимость с учетом кадастровой больше.

То есть потенциально это несобранные налоги.

Кроме уличной съемки, которая ведется с воздуха, особенно в крупных населенных пунктах, инспекторы имеют право осуществлять плановые и внеплановые проверки. А это значит, что они могут попадать внутрь объектов глазами, сопоставлять факт с документацией.

ПВЗ начнут облагать налогом по кадастровой стоимости

Собственникам квартир не стоит опасаться, что инспекция по контролю за недвижимостью начнет в массовом порядке посещать квартиры и выявлять перепланировки. Такое возможно только если, например, кто-то пожалуется на соседа. Но даже по наводке далеко не факт, что инспектор действительно займется вашей собственностью. В России количество объектов, подлежащих проверке, достаточно велико и без квартир».

Найденная ошибка не означает, что собственнику сразу доначислят налог. В случае несогласия с выявленными расхождениями их можно оспорить. При этом эксперты уточняют: повышенный интерес Роскадастра к объекту недвижимости не дает права беспрепятственно войти внутрь. Если проживающие против, доступ сотрудников в жилое помещение возможен только по решению суда и в случаях, предусмотренных законом.

Мария Тарасова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд