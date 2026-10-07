Уральца судили за попытку хищения 50 литров бензина из-за топливного кризиса

Жителя Ивделя отправили под суд за попытку хищения бензина из чужого гаража из-за топливного кризиса с перебоями поставок на заправки, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Так, около полуночи 6 июля житель проник в чужой гараж на ул. Школьная, воспользовавшись свободным доступом. Там он собирался похитить две пластиковые канистры объемом 50 и 10 литров, а также 50 литров бензина марки АИ-92. Когда он начал переливать топливо в канистру, его за этим занятием застал владелец.

В отношении ивдельчанина возбудили уголовное дело о покушении на кражу, однако во время разбирательства потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Претензий к подсудимому он не имел, поскольку тот загладил причиненный вред и извинился. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В конце июня сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу топлива в Свердловской области в связи с ажиотажным спросом. В начале сентября губернатор Денис Паслер заявил, что поставки бензина в регион увеличены, ситуация стабилизируется.

Ирина Пичурина