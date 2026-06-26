В Свердловской области ввели ограничения на продажу топлива из-за ажиотажа

Сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу топлива в Свердловской области в связи с ажиотажным спросом. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ситуацию с обеспечением региона топливом и необоснованным ростом цен на отдельных автозаправочных станциях обсудили на заседании регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Сергея Швиндта, в регионе сформирован достаточный запас бензина для покрытия текущих потребностей. Он отметил, что дизельное топливо в полном объеме поставляется уральским сельхозпроизводителям, а имеющийся резерв позволяет в плановом режиме проводить все кампании.

На территории области работают четыре крупных сетевых российских нефтяных компании — «Газпромнефть», «Лукойл», «Башнефть» и «Татнефть». По оценке руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, ценовая динамика на АЗС крупных сетей соответствует рыночным тенденциям и находится в так называемой «зеленой зоне». При этом, по его словам, превышение среднерыночных показателей фиксируется лишь у отдельных независимых операторов, в отношении которых проводится соответствующая работа.

Отдельно на заседании обсуждалась ситуация с повышенным спросом на топливо. Представители сетевых топливных компаний сообщили, что в связи с необоснованным ажиотажным спросом, они приняли решение ввести временные ограничения на продажу топлива.

Власти региона связывают рост спроса на топливо с распространением недостоверной информации о якобы возникшем дефиците. «Первые фейковые сообщения на эту тему в регионе фиксировались еще в августе 2025 года и с тех пор появляются регулярно. Цель подобных вбросов — посеять страх и панику, заставить автомобилистов выстраиваться в очереди на заправках и спровоцировать рост цен»,— говорится в сообщении департамента.

В департаменте добавили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует уровень цен на топливо и при выявлении необоснованных отклонений возбуждает соответствующие дела.

По итогам совещания Денис Паслер поручил проработать механизм бесперебойного обеспечения топливом автозаправочных комплексов в населенных пунктах, где отсутствуют сетевые операторы, а также гарантировать поставки для организаций, выполняющих социально значимые функции.

Впервые об ограничениях на продажу бензина в Свердловской области заявила сеть автозаправочных станций (АЗС) «Татнефть» в середине июня. Во вторник, 23 июня, СМИ стали писать о вводе подобных мер на АЗС компании «Газпромнефть» в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга призвал горожан не поддаваться панике и не создавать ажиотаж на заправках в городе.

Полина Бабинцева