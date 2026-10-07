Семь человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 114 раз. В результате в Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены семь человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом 7 октября сообщил глава региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации губернатора, удары ВСУ были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) и десять сбросов взрывных устройств с БПЛА. За сутки подавлены и сбиты 147 беспилотников.

За предыдущие сутки в Белгородской области ВСУ атаковали Белгородскую область 137 раз. Ранения получили 11 мирных жителей.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что БПЛА ночью атаковали Воронежскую область. В регионе уничтожили 64 беспилотника. Повреждена линия электропередачи, несколько сел остались без электроснабжения.

Денис Данилов