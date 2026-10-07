Несколько сел в Воронежской области остались без электричества после атаки БПЛА

В ночь на 7 октября в небе над девятью районами и двумя городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона при падении обломков БПЛА повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 18:48. Воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сначала была объявлена в Россошанском районе. В 20:39 сирены сработали в Кантемировском и Богучарском районах, в 20:53 — в Острогожском и Лискинском, в 21:11 — на территории Нововоронежа, Воронежа и пригородных районов (Воронежская агломерация).

Затем сирены включались в Бобровском, Бутурлиновском и Аннинском районах — в 21:4, а в Борисоглебском городском округе — в 22:03. МЧС объявило о завершении активной фазы работы ПВО сегодня в 6:23. В 7:36 поступил отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в выходные 3 и 4 октября ВСУ атаковали четыре региона Черноземья: Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области. По данным местных властей, всего над регионами уничтожили минимум 794 беспилотника. В результате атак погибли четыре человека, 20 получили ранения.

Денис Данилов