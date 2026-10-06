За сутки при 137 атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 11 человек

ВСУ 137 раз атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. В результате ранены 11 мирных жителей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По информации оперативного штаба Белгородской области, мирная жительница из села Шведуновка Валуйского округа получила ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. Она продолжает лечение амбулаторно.

В селе Замостье Грайворонского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Оба проходят лечение дома.

В Ракитянском округе в районе поселка Ракитное из-за атак FPV-дронов на автомобили были ранены трое мирных жителей. Один из них самостоятельно обратился в больницу, двое пострадавших госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии. В селе Дмитриевка этого же муниципалитета при ударе дрона по автомобилю ранения получили еще двое мужчин. Им оказали необходимую помощь, после чего они продолжили лечение амбулаторно.

В Шебекино Шебекинского округа в результате атак дронов пострадали трое мирных жителей. Один из них в тяжелом состоянии находится в больнице.

Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ три раза применили артиллерию, еще пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 185 БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 6 октября над российскими регионами ликвидировали 868 БПЛА. В Черноземье дроны перехватили и сбили не только над Белгородской, но и над Курской, Липецкой и Орловской областями.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 153 ударам со стороны ВСУ. В результате один мирный житель погиб, ранения получили шесть человек.

Мария Свиридова