Матвиенко: для России лучше стабильная и спокойная Европа
Евросоюз постепенно становится военным блоком, и население недовольно этим, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что для России лучше стабильная и спокойная Европа.
«Практически Евросоюз сегодня скатывается к военному блоку, ведь он создавался совершенно под другие задачи, под другие цели — как единое экономическое сообщество в интересах более успешного развития экономики, повышения благосостояния жизни своих граждан, а сейчас публично господин Мерц (канцлер Германии. — “Ъ”) заявил, что ему все равно, что думает немецкий народ, — пусть считает так, и надо продолжать поддерживать коррупционный киевский режим»,— сказала Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС).
По словам председателя Совета Федерации, европейцы выходят на улицы «от безысходности» и протестуют против евробюрократии, которая «практически лишила суверенитета европейские государства». «Мы не злорадствуем. Я считаю, что для нас лучше стабильная, спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодную торговлю, которая выступала бы за единую, неделимую евразийскую безопасность»,— добавила она.
В конце сентября в Испании и Франции начались массовые протесты. Во французских школах и лицеях на акции вышли старшеклассники, требуя реформы системы образования. В Испании как минимум 70 тыс. человек вышли на демонстрации после того, как парламент отклонил предложения правительства по решению жилищного кризиса в стране.
Оборонная трансформация Евросоюза строится не на создании единой армии, а на совместном финансировании, закупках и расширении производства вооружений. В марте 2025 года программа ReArm Europe предполагала увеличение расходов стран ЕС на 1,5% для привлечения €650 млрд и кредитование еще на €150 млрд — в том числе на противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию, боеприпасы, беспилотники и кибербезопасность. К 2027 году страны союза должны совместно закупать не менее 40% вооружений, а к 2028 году не менее 55% таких закупок должны приходиться на Европу и Украину.
Практический механизм заключается в передаче Брюсселю части координации закупок при сохранении решений о национальной обороне за государствами. В марте 2025 года Евросоюз предлагал выступать центральным закупочным органом; в обоснование совместных заказов назывались более сильные переговорные позиции, снижение цены единицы продукции и консолидация европейской оборонной промышленности.
При этом ЕС не заменяет НАТО и пока не располагает единой оборонной политикой или армией: эти полномочия сохраняются у национальных ведомств. В марте 2025 года в документах ЕС говорилось о необходимости увеличить вклад Европы в поддержание силы НАТО, а в 2022 году отмечалось, что обязательства 21 из 27 стран ЕС по линии альянса фактически замедляли развитие военного сотрудничества внутри самого Евросоюза.