Евросоюз постепенно становится военным блоком, и население недовольно этим, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что для России лучше стабильная и спокойная Европа.

«Практически Евросоюз сегодня скатывается к военному блоку, ведь он создавался совершенно под другие задачи, под другие цели — как единое экономическое сообщество в интересах более успешного развития экономики, повышения благосостояния жизни своих граждан, а сейчас публично господин Мерц (канцлер Германии. — “Ъ”) заявил, что ему все равно, что думает немецкий народ, — пусть считает так, и надо продолжать поддерживать коррупционный киевский режим»,— сказала Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС).

По словам председателя Совета Федерации, европейцы выходят на улицы «от безысходности» и протестуют против евробюрократии, которая «практически лишила суверенитета европейские государства». «Мы не злорадствуем. Я считаю, что для нас лучше стабильная, спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодную торговлю, которая выступала бы за единую, неделимую евразийскую безопасность»,— добавила она.

В конце сентября в Испании и Франции начались массовые протесты. Во французских школах и лицеях на акции вышли старшеклассники, требуя реформы системы образования. В Испании как минимум 70 тыс. человек вышли на демонстрации после того, как парламент отклонил предложения правительства по решению жилищного кризиса в стране.