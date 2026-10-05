Во Франции старшеклассники разгромили более 20 школ во время протестов

Во Франции во время протестов школьников-старшеклассников были сожжены или разгромлены 24 школы. Занятия приостановили в 400-500 учебных заведениях по всей стране. Об этом сообщил французский министр национального образования Эдуар Жеффре в эфире телеканалов France 2 и France Inter.

«Совершенно очевидно, что это представляет опасность как для наших сотрудников, так и для наших учеников. 78 человек из системы национального образования получили ранения, мы никогда ничего подобного не видели. На них было совершено преднамеренное нападение»,— сказал господин Жеффре.

Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, в пригороде Парижа. Позднее они быстро распространились по всей стране. Со временем акции начали превращаться в городские беспорядки. Протестующие запускали в сторону полицейских фейерверки, устраивали поджоги и погромы. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным расписанием.

3 октября власти Франции сообщили о более чем 5 тыс. задержанных во время протестов. Правительство утверждает, что за радикализацией протеста стоят крайне левые группировки, связанные с «Непокорившейся Францией» (LFI) Жан-Люка Меланшона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Которые сутки пылают лицеи».