Металлургам дорого отольется

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против предложенного Минфином налога на сверхдоходы для горнодобывающей отрасли на 2027–2029 годы, который должен принести бюджету 683 млрд руб. Бизнес считает инициативу нарушением обещанной до 2030 года фискальной стабильности и принципов справедливости, так как налог вводится задним числом, рассчитывается от выручки, а не от прибыли и подрывает доверие инвесторов к отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран РСПП (справа — президент союза Александр Шохин) опасается, что введение налога на сверхдоходы (слева — министр финансов Антон Силуанов) будет иметь негативные последствия для многих горнодобывающих компаний

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ РСПП (справа — президент союза Александр Шохин) опасается, что введение налога на сверхдоходы (слева — министр финансов Антон Силуанов) будет иметь негативные последствия для многих горнодобывающих компаний

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо министру финансов Антону Силуанову, в котором выразил несогласие с законопроектом о введении налога на сверхдоходы (НСД). Инициатива Минфина предполагает взимание этого налога с горнодобывающей отрасли в период с 2027 по 2029 год, что, по расчетам ведомства, должно пополнить бюджет на 683 млрд руб. Письмо есть в распоряжении “Ъ”, его содержание подтвердили два собеседника в горно-металлургической отрасли. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

В первую очередь РСПП возмущен тем, что налог фактически вводится задним числом: его база для 2027 года будет рассчитываться исходя из превышения стоимости полезных ископаемых за уже завершенный 2026 год над ценами базового 2025 года.

По мнению союза, распространение новых фискальных обязательств на прошлый период, когда компании не могли их учитывать, прямо противоречит фундаментальным принципам налогообложения и означает ухудшение положения налогоплательщиков через обратную силу закона.

Кроме того, по мнению авторов письма, введение НСД нарушает недавние договоренности между государством и бизнесом. Союз напоминает, что в рамках масштабной налоговой реформы 2024–2025 годов государство обещало обеспечить фискальную стабильность до 2030 года и отказаться от временных точечных изъятий. РСПП опасается возврата к практике «ситуативных и несистемных фискальных решений». «Такой подход не позволяет планировать производство и инвестиционный цикл»,— сетует собеседник “Ъ” в крупной компании. Критике подвергается и сама механика расчета: в отличие от заявленного государством приоритета налогообложения финансового результата, НСД взимается с отклонения цен и расчетной выручки, без учета реальной прибыли компаний. Это придает налогу признаки оборотного, от которых правительство официально отказалось.

В РСПП подчеркивают, что горнодобывающая отрасль за последние пять лет уже неоднократно подвергалась фискальным изъятиям. Очередная точечная мера подорвет доверие инвесторов к предсказуемости российской налоговой системы и создаст серьезные риски для долгосрочной устойчивости экономики, добавляют там.

По мнению союза, проблему дефицита следует решать через макроэкономические меры, такие как возврат к сбалансированным процентным ставкам и реальному курсу рубля, что само по себе расширит налоговую базу.

Если же увеличение нагрузки неизбежно, приоритет должен отдаваться общефискальным мерам. В качестве примера приводится временное повышение ставки налога на прибыль для всех на 0,5–1 п. п., что принесет в казну от 0,5 трлн до 1 трлн руб., равномерно распределив нагрузку на всю экономику. РСПП выражает опасения, что принятие документа в текущем виде грозит негативными последствиями для многих компаний горнодобывающей промышленности.

Универсальный индикатор, который охватывает все аспекты результативности деятельности компании, включая рыночную конъюнктуру, особенности сбыта и долговую нагрузку,— прибыль, признает представитель «Норникеля». Более эффективно и экономически обосновано регулировать фискальную нагрузку через налог на прибыль. Такую позицию бизнес-сообщество декларировало и ранее, и тогда налог на прибыль был повышен с 20% до 25%, указывают в компании. Временное увеличение текущей ставки, например на 1 п. п. на три года, принесет бюджету не менее 1 трлн руб., что больше суммы сбора по новому налогу. «Норникель», по подсчетам Минфина, при принятии новой налоговой нормы в текущем виде заплатит больше остальных: 171 млрд руб. за три года.

Полина Трифонова