Силуанов заявил о компромиссе с РСПП по налогу на сверхдоходы

Минфин провел встречу с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по поводу законопроекта о введении налога на сверхдоходы (НСД), против которого выступила организация. По словам главы ведомства Антона Силуанова, стороны пришли к компромиссу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили»,— сказал господин Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Критика РСПП была направлена против предложения Минфина взимать НСД с горнодобывающей отрасли в 2027-2029 годах. По расчетам ведомства, мера должна пополнить бюджет на 683 млрд руб.

В Союзе указывали на то, что налог фактически вводится задним числом: его база для 2027 года будет рассчитываться исходя из превышения стоимости полезных ископаемых за уже завершенный 2026 год над ценами базового 2025 года. Также, по мнению РСПП, распространение обязательного платежа на прошлый период противоречит фундаментальным принципам налогообложения, поскольку компании не могли заранее его учитывать.

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