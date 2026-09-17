Жили — не ту Geely

С начала года продажи новых легковых автомобилей в Черноземье увеличились на 11%, до 52,8 тыс. Заметное падение продаж в большинстве областей макрорегиона в 2025 году сменилось ростом. Быстрее всего рынок восстанавливался в Орловской области, где реализация увеличилась почти на 20%. Участники рынка фиксируют разнонаправленную динамику продаж, но сходятся в том, что спрос на электрокары и гибриды заметно вырос на фоне ситуации с бензином.

Авторынок Черноземья восстановился в продажах не только усилиями дилеров, но и за счет параллельного импорта новых машин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В январе–августе 2026 года в Черноземье было продано 52,8 тыс. новых легковых автомобилей — на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных «Автостата», предоставленных «Ъ-Черноземье». По итогам восьми месяцев 2025-го в большинстве областей макрорегиона фиксировалось падение продаж, в особенности — в Орловской области (на 23,2%). В этом же году рынок на Орловщине восстанавливался быстрее всего — рост на 19,3%, до 3,8 тыс. проданных машин.

В Липецкой области продажи увеличились на 18,9%, до 8 тыс. автомобилей. Годом ранее в регионе фиксировалось падение продаж схожими темпами (на 18,3%).

продажи увеличились на 18,9%, до 8 тыс. автомобилей. Годом ранее в регионе фиксировалось падение продаж схожими темпами (на 18,3%). В Тамбовской области продажи выросли на 13,3%, до 6,5 тыс. автомобилей. За восемь месяцев 2025-го на Тамбовщине спрос на новые авто упал на 19,5%.

продажи выросли на 13,3%, до 6,5 тыс. автомобилей. За восемь месяцев 2025-го на Тамбовщине спрос на новые авто упал на 19,5%. В Воронежской области, лидере рынка Черноземья по объему продаж, после падения в январе–августе 2025-го на 22,5% продажи новых автомобилей за восемь месяцев текущего года выросли на 11% — до 16,3 тыс.

лидере рынка Черноземья по объему продаж, после падения в январе–августе 2025-го на 22,5% продажи новых автомобилей за восемь месяцев текущего года выросли на 11% — до 16,3 тыс. В Курской области рынок новых авто вырос на 9,7% — до 7,4 тыс. Это единственный регион Черноземья, где продажи выросли уже по итогам восьми месяцев 2025-го, хотя и меньшими темпами — на 3,8%.

рынок новых авто вырос на 9,7% — до 7,4 тыс. Это единственный регион Черноземья, где продажи выросли уже по итогам восьми месяцев 2025-го, хотя и меньшими темпами — на 3,8%. В Белгородской области продажи выросли на 4,5% — до 10,7 тыс. машин. За восемь месяцев 2025-го в регионе спрос на новые авто почти не изменился (–0,1%).

По данным «Автостата», по итогам 2025 года в большинстве регионов Черноземья также фиксировалось падение продаж новых авто. Наибольшее сокращение — в Воронежской и Орловской областях (на 17,3% и 15,8% соответственно). Единственным регионом, где продажи выросли, стала Курская область (на 12,7%). За январь—август 2026 года продажи новых легковых автомобилей в целом по стране выросли на 9,3% год к году, до 845 тыс. За весь прошлый год в России было продано 1,32 млн новых легковых автомобилей.

В марочном рейтинге «Автостата» в Черноземье по-прежнему значительно опережает конкурентов Lada: за восемь месяцев продано 19 тыс. автомобилей этой марки, что на 7,7% больше прошлогоднего результата. Второе место занимает Haval с 7,1 тыс. машин (+32,7%). На третье место вышел Tenet — за восемь месяцев было продано 5,1 тыс. автомобилей этого бренда. В аналогичной выборке прошлого года данной марки не было.

Продажи Geely практически не изменились и составили 2,8 тыс. машин (–1,5%). Реализация Belgee выросла на 19,6%, до 2,4 тыс. автомобилей. Одновременно снизились продажи Changan — на 18,5%, до 2 тыс., и Jetour — на 21,5%, до 1,6 тыс. Наибольший процентный рост среди представленных марок по количеству регистраций показала Mazda, не работающая в России официально, но считающаяся «звездой» параллельного импорта: продажи увеличились более чем в семь раз — со 131 до 1 тыс. автомобилей.edited 20:21

В модельном рейтинге макрорегиона по версии агентства первое место заняла Lada Granta Sedan — 3,8 тыс. автомобилей (+20%). На втором месте — Haval Jolion с 3,4 тыс. машин (+40,8%), на третьем — Lada Niva Travel, продажи которой выросли на 45,5%, до 2,7 тыс. автомобилей. Еще 2,7 тыс. автомобилей пришлось на Tenet T7, которого не было в аналогичной выборке прошлого года.

При этом часть моделей Lada показала снижение продаж. Реализация Granta Liftback сократилась на 7,9%, до 2,2 тыс. машин, Vesta Sedan — на 25,2%, до 2 тыс., а Vesta SW — на 32%, до 1,7 тыс. Также в рейтинге появилась модель Iskra (2,1 тыс.). Продажи Niva Legend в то же время выросли на 11,2% (до 1,7 тыс.), а Granta Wagon — на 5%, до 1,5 тыс.

Гендиректор дилерского центра «Аврора Авто» Тимур Бекаури (официального партнера АО «МБ Рус», отвечающего за российские активы Mercedes-Benz, и официального дилера Avatr в Воронеже) в беседе с «Ъ-Черноземье» сообщил о «существенном росте продаж» в своем дилерском центре с начала 2026 года. По его словам, продажи увеличились примерно в два раза в годовом выражении.

«Наиболее активный спрос наблюдался в июле и августе. Заметный интерес покупателей сосредоточен на электромобилях, в частности моделях Avatr 11 и Avatr 12. Спрос на эти автомобили обеспечил их быструю реализацию, а также создал дефицит на рынке»,— пояснил господин Бекаури.

Повышенный интерес к электромобилям и гибридным моделям дилер связывает с «совокупностью факторов, включая ситуацию на топливном рынке, а также неопределенностью, обусловленной внутренними и внешнеполитическими обстоятельствами».

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко в разговоре с «Ъ-Черноземье» пояснил, что фиксирует изменение спроса на новые авто в Черноземье, но динамику «нельзя назвать однонаправленной». «За подъемом следует спад и так далее. Так что общие итоги 2026 года — если не случится каких-то потрясений — будут мало отличаться от итогов 2025 года. Правда, в прошлом году первая половина была провальной: многие покупатели верили, что скоро пройдут успешные переговоры о мире и вернутся старые бренды»,— говорит господин Шевченко.

По его словам, покупатели в среднем не готовы переплачивать за электрокары и гибриды, однако на фоне дефицита бензина в этом году быстро раскупили запасы электромобилей.

«Проблема только в том, что машин этих было мало на складах. И быстро произвести их и продать через дилерскую сеть не получится: производственные планы для поставок дилерам расписаны заранее. Так что в более выигрышной ситуации находятся компании, занятые параллельным импортом — они перепродают машины, предназначенные для других стран»,— отмечает господин Шевченко.

Егор Якимов