Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов учащихся
Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с несколькими министрами по поводу протестов учащихся. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы государства.
Фото: Jeremias Gonzalez / AP
Совещание пройдет вечером 6 октября. В нем примут участие премьер-министр Себастьен Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.
Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, в пригороде Парижа. Позже они распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Протестующие запускали в сторону полицейских фейерверки, устраивали поджоги и погромы. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным расписанием.
По данным министра образования, около 200 школьников пострадали во время демонстраций. Власти Франции сообщали более чем о 5 тыс. задержанных во время протестов. Правительство утверждает, что за радикализацией протестов стоят крайне левые группировки, связанные с «Непокорившейся Францией» (LFI) Жан-Люка Меланшона.
Подробнее — в материале «Ъ» «Которые сутки пылают лицеи».
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Непосредственной основой протеста стали накопившиеся проблемы прежде всего в школах французских предместий: нехватка учителей, переполненные классы, ветшающие здания и жесткие расписания. К ним добавлялись сбои в системе поступления в университеты Parcoursup и растущая сложность экзамена BAC на фоне снижения уровня знаний учащихся. Движение, начавшееся с блокирования школьных ворот, быстро вышло за рамки сферы образования — обсуждать его пришлось уже как вопрос внутренней безопасности.
Ответ властей строится по двум направлениям одновременно. Министр образования проводит встречи с учащимися, родителями, директорами и учителями, признавая обоснованность части претензий, а правительство ускоряет рассмотрение закона «разрушил — плати», который позволит взыскивать ущерб после насильственных акций и в некоторых случаях возлагать гражданскую ответственность на всех участников группы, совершившей разрушения.
Политическая составляющая остается спорной. Власти Франции в октябре 2026 года заявляли, что движение было перехвачено ультралевыми группировками, связанными с «Непокорившейся Францией», тогда как Жан-Люк Меланшон отрицал организацию протестов и призывал к ненасильственным действиям.