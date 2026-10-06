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Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов учащихся

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с несколькими министрами по поводу протестов учащихся. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Совещание пройдет вечером 6 октября. В нем примут участие премьер-министр Себастьен Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.

Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, в пригороде Парижа. Позже они распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Протестующие запускали в сторону полицейских фейерверки, устраивали поджоги и погромы. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным расписанием.

Что происходит во Франции на фоне демонстраций

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По данным министра образования, около 200 школьников пострадали во время демонстраций. Власти Франции сообщали более чем о 5 тыс. задержанных во время протестов. Правительство утверждает, что за радикализацией протестов стоят крайне левые группировки, связанные с «Непокорившейся Францией» (LFI) Жан-Люка Меланшона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Которые сутки пылают лицеи».

Фотогалерея

Внеклассное собрание

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Участница демонстрации с самодельными плакатами

Участница демонстрации с самодельными плакатами

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Площадь Республики стала местом сбора участников манифестации

Площадь Республики стала местом сбора участников манифестации

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Демонстранты с палестинским флагом у памятника Республике

Демонстранты с палестинским флагом у памятника Республике

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

По сообщениям СМИ, парижская манифестация собрала десятки тысяч человек

По сообщениям СМИ, парижская манифестация собрала десятки тысяч человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник демонстрации на статуе Республики

Участник демонстрации на статуе Республики

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбления десятков учебных заведений

В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбления десятков учебных заведений

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Из соображений безопасности и из-за блокирования зданий около 400 школ по всей стране были закрыты

Из соображений безопасности и из-за блокирования зданий около 400 школ по всей стране были закрыты

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

С начала манифестаций ранения получили 170 учащихся и 78 сотрудников сферы образования, задержаны около 5 тыс. человек

С начала манифестаций ранения получили 170 учащихся и 78 сотрудников сферы образования, задержаны около 5 тыс. человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник акции с красным флагом

Участник акции с красным флагом

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Участница демонстрации с самодельными плакатами

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Площадь Республики стала местом сбора участников манифестации

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Демонстранты с палестинским флагом у памятника Республике

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

По сообщениям СМИ, парижская манифестация собрала десятки тысяч человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник демонстрации на статуе Республики

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбления десятков учебных заведений

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Из соображений безопасности и из-за блокирования зданий около 400 школ по всей стране были закрыты

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

С начала манифестаций ранения получили 170 учащихся и 78 сотрудников сферы образования, задержаны около 5 тыс. человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник акции с красным флагом

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Непосредственной основой протеста стали накопившиеся проблемы прежде всего в школах французских предместий: нехватка учителей, переполненные классы, ветшающие здания и жесткие расписания. К ним добавлялись сбои в системе поступления в университеты Parcoursup и растущая сложность экзамена BAC на фоне снижения уровня знаний учащихся. Движение, начавшееся с блокирования школьных ворот, быстро вышло за рамки сферы образования — обсуждать его пришлось уже как вопрос внутренней безопасности.

Ответ властей строится по двум направлениям одновременно. Министр образования проводит встречи с учащимися, родителями, директорами и учителями, признавая обоснованность части претензий, а правительство ускоряет рассмотрение закона «разрушил — плати», который позволит взыскивать ущерб после насильственных акций и в некоторых случаях возлагать гражданскую ответственность на всех участников группы, совершившей разрушения.

Политическая составляющая остается спорной. Власти Франции в октябре 2026 года заявляли, что движение было перехвачено ультралевыми группировками, связанными с «Непокорившейся Францией», тогда как Жан-Люк Меланшон отрицал организацию протестов и призывал к ненасильственным действиям.

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