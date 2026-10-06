Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов учащихся

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание с несколькими министрами по поводу протестов учащихся. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeremias Gonzalez / AP Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Совещание пройдет вечером 6 октября. В нем примут участие премьер-министр Себастьен Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.

Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, в пригороде Парижа. Позже они распространились по всей стране и переросли в беспорядки. Протестующие запускали в сторону полицейских фейерверки, устраивали поджоги и погромы. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным расписанием.

По данным министра образования, около 200 школьников пострадали во время демонстраций. Власти Франции сообщали более чем о 5 тыс. задержанных во время протестов. Правительство утверждает, что за радикализацией протестов стоят крайне левые группировки, связанные с «Непокорившейся Францией» (LFI) Жан-Люка Меланшона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Которые сутки пылают лицеи».