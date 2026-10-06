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190 школьников пострадали во время протестов во Франции

Как минимум 190 школьников пострадали во время демонстраций старшеклассников во Франции. Об этом сообщил министр образования Эдуар Жеффре в эфире телеканала BFMTV.

По словам главы ведомства, большинство учащихся получили травмы случайно, упав с уличных конструкций или в результате применения пиротехники самими демонстрантами. Господин Жеффре также упомянул случай в Лансе, где подросток получил тяжелое ранение руки, подобрав полицейскую гранату.

С середины сентября травмы получили 78 учителей и сотрудников школ. 24 учебных заведения были сожжены или разгромлены. Из-за продолжающихся беспорядков 5 октября были полностью или частично закрыты 400–500 лицеев.

Протесты начались 21 сентября в лицее Сент-Экзюпери в парижском пригороде Кретее. Старшеклассники выражают недовольство проблемами французской системы образования — нехваткой учителей, переполненностью классов и состоянием учебных заведений.

Составлено ИИ-Ассистентъ

После нескольких дней столкновений французские власти стали отвечать на протесты прежде всего мерами по поддержанию порядка, все меньше обсуждая проблемы школы. Правительство пытается одновременно соглашаться с частью требований старшеклассников и угрожать жестким ответом на насилие.

Одна из конкретных мер — ускорение рассмотрения закона, который уже получил название «разрушил — плати». Он предусматривает возможность взыскивать ущерб, причиненный во время насильственных акций, и в определенных случаях возлагать гражданскую ответственность на всех участников группы, совершившей разрушения.

Кроме того, часть школ решили перевести на дистанционное обучение, а министерству юстиции поручено заняться поиском и уголовным преследованием ответственных за инциденты. Таким образом, образовательная повестка, с которой начались выступления, оказалась связана с вопросами ответственности за насилие и разрушения.

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