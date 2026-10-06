190 школьников пострадали во время протестов во Франции

Как минимум 190 школьников пострадали во время демонстраций старшеклассников во Франции. Об этом сообщил министр образования Эдуар Жеффре в эфире телеканала BFMTV.

По словам главы ведомства, большинство учащихся получили травмы случайно, упав с уличных конструкций или в результате применения пиротехники самими демонстрантами. Господин Жеффре также упомянул случай в Лансе, где подросток получил тяжелое ранение руки, подобрав полицейскую гранату.

С середины сентября травмы получили 78 учителей и сотрудников школ. 24 учебных заведения были сожжены или разгромлены. Из-за продолжающихся беспорядков 5 октября были полностью или частично закрыты 400–500 лицеев.

Протесты начались 21 сентября в лицее Сент-Экзюпери в парижском пригороде Кретее. Старшеклассники выражают недовольство проблемами французской системы образования — нехваткой учителей, переполненностью классов и состоянием учебных заведений.